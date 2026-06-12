17-letni "odbierak" zatrzymany dzięki policjantowi, który rozpoznał go w galerii handlowej, po publikacji jego wizerunku w mediach społecznościowych Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj We wtorek policjant z Wydziału dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas realizacji czynności służbowych w jednej z gdańskich galerii handlowych rozpoznał i zatrzymał 17-latka, który był tzw. odbierakiem, uczestniczącym w oszustwach. Wczoraj sąd podjął decyzję o umieszczeniu nastolatka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Policjanci z Komisariatu Policji III w Gdańsku prowadzili czynności w sprawie oszustwa, do którego doszło w grudniu zeszłego roku. Na telefon kobiety miał wtedy zadzwonić mężczyzna, który podszył się pod pracownika banku. Kobieta, wierząc, że chroni swoje oszczędności, przekazała nastolatkowi, który po tej rozmowie zapukał do drzwi jej mieszkania karty bankomatowe, a z jej konta zniknęło 98 000 złotych.

Policjanci przeprowadzili w tej sprawie szereg czynności, których efektem było zabezpieczenie nagrania z kamery monitoringu, przedstawiającego wizerunek nastolatka, który wypłacił pieniądze z bankomatu. W ostatnim czasie wizerunek nastolatka został rozpowszechniony w mediach społecznościowych z informacją, że jest on podejrzewany o oszustwo.

W miniony wtorek policjant z Wydziału dw . Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas realizacji czynności służbowych do innej sprawy w galerii handlowej, rozpoznał nastolatka, który był podejrzewany o popełnienie tego przestępstwa. Funkcjonariusz zatrzymał chłopaka, którym okazał się 17-letni obywatel Ukrainy. Został on doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonane zostały z nim niezbędne czynności. Wczoraj sąd podjął decyzję o umieszczeniu nastolatka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Policjanci coraz częściej odnotowują przypadki, w których nieletni stają się „odbierakami” w oszustwach metodą „na pracownika baku”, czy innych wariantach tego przestępstwa. Młodzi ludzie, kuszeni szybkim i łatwym zarobkiem, podejmują się odebrania pieniędzy od niczego nieświadomych ofiar lub z bankomatów i przekazywania ich przestępcom. Choć często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, biorą udział w poważnym przestępstwie, które wiąże się z odpowiedzialnością karną i wpływa na ich przyszłość.

Apelujemy do rodziców i opiekunów: bądźcie czujni i rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o zagrożeniach! Przestępcy bardzo często docierają do młodych ludzi przez Internet, media społecznościowe lub grupy dyskusyjne, oferując im „pracę dorywczą”, polegającą na szybkim przekazaniu gotówki. Za takim ogłoszeniem nigdy nie stoi uczciwy pracodawca, lecz grupa przestępcza.

Zwracajcie uwagę na to, jakie oferty pracy interesują Wasze dzieci.

Tłumaczcie im, że nie ma „łatwego i szybkiego zarobku bez ryzyka”.

Uczulajcie, że każde odebranie gotówki od obcej osoby lub z bankomatu i przekazanie jej dalej może oznaczać udział w przestępstwie.

Wspólnie sprawdzajcie legalność ofert – szczególnie tych, które budzą wątpliwości.