Wykaz punktów kontroli autobusów - Wakacje 2026 Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów.

Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu – najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.

Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne, czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej https://bezpiecznyautobus.gov.pl.

Wspólnie zadbajmy, aby letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie!

(BRD KGP)