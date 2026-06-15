Funkcjonariusz CLKP wśród najlepszych zawodników VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Podkomisarz Maciej Iwoła z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z sukcesem reprezentował jednostkę podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi i No Gi, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim. W rywalizacji z przedstawicielami różnych formacji mundurowych zdobył srebrny i brązowy medal, potwierdzając wysoki poziom przygotowania sportowego oraz promując aktywność fizyczną w środowisku służb.

W Mińsku Mazowieckim odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi i No Gi 2026, gromadzące funkcjonariuszy oraz pracowników służb mundurowych z całego kraju. W zawodach udział wziął podkomisarz Maciej Iwoła, reprezentujący Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, który z powodzeniem rywalizował w kategoriach przeznaczonych dla zawodników posiadających biały pas.

W wyniku sportowej rywalizacji podkom. Maciej Iwoła wywalczył:

2. miejsce i tytuł Wicemistrza Polski (srebrny medal) w kategorii Master 1 (30–35 lat), białe pasy, do 100,5 kg;

3. miejsce (brązowy medal) w kategorii Adult (powyżej 18 lat), białe pasy, do 100,5 kg.

Mistrzostwa stanowiły okazję do sprawdzenia poziomu wyszkolenia sportowego, doskonalenia umiejętności w zakresie sportów walki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych formacji mundurowych. Wydarzenie promowało również zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz wartości związane z samodoskonaleniem i dyscypliną.

Osiągnięte wyniki są dowodem zaangażowania, systematycznej pracy i determinacji podkom. Macieja Iwoły, a jednocześnie przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Sukces odniesiony podczas zawodów rangi ogólnopolskiej stanowi powód do dumy dla całej formacji i potwierdza, że funkcjonariusze CLKP skutecznie realizują swoje pasje oraz rozwijają kompetencje również poza codzienną służbą.

Gratulujemy podkom. Maciejowi Iwole osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów zarówno na macie, jak i w służbie.

Zdjęcie:@zmatowany