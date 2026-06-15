Krótkotrwałe użycie Mercedesa zakończyło się zatrzymaniem 42-latka Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Słubic ustalili i zatrzymali 42-letniego podejrzanego o krótkotrwałego użycia pojazdu marki Mercedes Benz. Odzyskany pojazd o wartości 80 tysięcy złotych został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przeciwdziałanie kradzieżom pojazdów, to ważna część policyjnej służby. Kiedy jednak do kradzieży dojdzie, funkcjonariusze starają się zrobić wszystko, aby auto odzyskać i zwrócić właścicielowi. Tak było w piątek, 12 czerwca br., słubiccy policjanci ustalili, gdzie przebywa podejrzewany o krótkotrwałe użycie pojazdu marki Mercedes Benz o wartości 80 tysięcy złotych. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze na jednym z parkingów w Słubicach zobaczyli pojazd, który został skradziony na terenie Niemiec. Dzięki szybkim ustaleniom i sprawnym działaniom mundurowych odzyskano samochód, a do sprawy został zatrzymany 42-letni mężczyzna.

Zatrzymany usłyszał zarzut zaboru pojazdu marki Mercedes Benz w celu krótkotrwałego użycia. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.