Zatrzymani „odbieracy”, działający metodą „na policjanta”. Dzięki czujności seniorki i reakcji policjantów oszustwo nie doszło do skutku Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Sopoccy policjanci, działając we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o udział w próbie oszustwa metodą „na policjanta”. Sprawcy usiłowali wyłudzić od 76-letniej mieszkanki Sopotu 30 tysięcy złotych. Dzięki czujności seniorki oraz skoordynowanym działaniom policjantów przestępstwo nie zostało dokonane.

W ubiegłym tygodniu sopoccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w procederze oszustwa wymierzonego w 76-letnią mieszkankę Sopotu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni pełnili rolę tzw. „odbieraków”, czyli osób odpowiedzialnych za odbiór pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich kolejnym członkom grupy przestępczej.

Cała sytuacja rozpoczęła się od telefonu, jaki seniorka odebrała od mężczyzny podającego się za pracownika poczty. Rozmówca poinformował kobietę, że w najbliższym czasie powinna otrzymać list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnego dnia do 76-latki zadzwonił kolejny mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Powołując się na wcześniejszy telefon, przekonywał kobietę, że padła ona ofiarą próby oszustwa i że prowadzone są policyjne działania mające na celu zatrzymanie sprawców. Rzekomy funkcjonariusz wypytywał seniorkę o posiadane oszczędności. Kobieta poinformowała, że przechowuje w domu 30 tysięcy złotych. Oszust przez dłuższy czas prowadził rozmowę, starając się uwiarygodnić swoją legendę. W efekcie 76-latka była przekonana, że kontaktuje się z kilkoma różnymi osobami zaangażowanymi w policyjną akcję.

Decydujący moment nastąpił, gdy do mieszkania kobiety przyszedł mężczyzna podający się za policjanta, który miał odebrać pieniądze i kosztowności w celu ich zabezpieczenia. Wówczas seniorka nabrała podejrzeń co do wiarygodności całej sytuacji. W tym samym czasie prawdziwi policjanci podejrzewali, że 19-latek może brać udział w oszustwie, dlatego czekali na niego przed blokiem i gdy ten opuścił budynek zatrzymali go.

W toku dalszych czynności operacyjnych funkcjonariusze ustalili, że w przestępczy proceder zaangażowany był również 18-letni mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna również został zatrzymany przez sopockich policjantów. Działania kryminalnych były prowadzone przy ścisłej współpracy z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania oszustwa. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Nieustannie apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób podających się telefonicznie za funkcjonariuszy Policji, pracowników banków czy innych instytucji. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani danych dotyczących posiadanych oszczędności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zakończyć rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.