Poszukiwany 47-latek wpadł po 14 latach ukrywania się za granicą Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla zakończyli wieloletnie poszukiwania mężczyzny, który przez niemal półtorej dekady unikał odpowiedzialności karnej. 47-letni mężczyzna wpadł w ręce Policji, mimo że przez 14 lat ukrywał się poza granicami kraju. Był ścigany na podstawie listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania za nielegalną uprawę konopi indyjskich. Teraz najbliższe 3 lata spędzi w zakładzie karnym.

Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zakończyli długoletnie poszukiwania za poszukiwanym listem gończym. Mężczyzna, który przez 14 lat unikał organów ścigania, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany przez kędzierzyńsko-kozielskich kryminalnych. Podstawą do zatrzymania był list gończy oraz europejski nakaz aresztowania wydany w związku z działalnością przestępczą związaną z nielegalną uprawą konopi indyjskich.

Z ustaleń policjantów wynika, że przez wszystkie te lata mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju. Zmieniał miejsca pobytu, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Właśnie z uwagi na fakt, że przebywał poza granicami kraju, wydany został za nim europejski nakaz aresztowania, który umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie państw Unii Europejskiej.

Sprawa przez wiele lat pozostawała nierozwiązana, jednak funkcjonariusze wydziału kryminalnego nie zaprzestali działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny. Dzięki intensywnej i skrupulatnej pracy operacyjnej policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany. Funkcjonariusze podjęli działania i zatrzymali 47-latka. Był on całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, skąd trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę w wymiarze trzech lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną zatrzymane. Ukrywanie lub pomaganie osobom poszukiwanym w unikaniu odpowiedzialności karnej jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba, która pomaga sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności, między innymi poprzez jego ukrywanie, może sama ponieść odpowiedzialność karną.