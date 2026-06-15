Podpalenia w Wieliczce. 32-latek trafił do tymczasowego aresztu Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zatrzymali 32-letniego mieszkańca Wieliczki podejrzewanego o dokonanie kilku podpaleń, do których doszło w nocy z 10 na 11 czerwca br. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

10 czerwca br., w godzinach wieczornych, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Wieliczce doszło do podpalenia plastikowego pojemnika na śmieci oraz nadpalenia pokrycia balonu hali sportowej znajdującej się przy szkole. W tym samym czasie prawdopodobnie ten sam mężczyzna miał dokonać podpalenia trzech pojazdów zaparkowanych na parkingu przy drodze prowadzącej w kierunku stawu w miejscowości Grabówki.

Następnego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgłosił się przedstawiciel podmiotu reprezentującego uszkodzony obiekt sportowy, składając zawiadomienie o zniszczeniu mienia. Wstępnie straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych.

Wieliccy kryminalni natychmiast przystąpili do ustalenia sprawcy tych czynów. Dzięki szczegółowej analizie zabezpieczonych materiałów, a także powiązaniu tego zdarzenia z wcześniejszymi, podobnymi przestępstwami, policjanci wytypowali podejrzewanego. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Wieliczki.

Na podstawie zgromadzonych dowodów policjanci zatrzymali 32-latka na terenie Wieliczki.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia poprzez podpalenie trzech pojazdów marki Mazda, Opel i Nissan, a także zarzut zniszczenia mienia w postaci podpalenia pojemnika na śmieci. Ponadto przedstawiono mu zarzut usiłowania sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, który mógł zagrozić mieniu w wielkich rozmiarach. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach podejrzanemu może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.