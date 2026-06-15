Mistrz Polski w policyjnym mundurze. Katowicki policjant ponownie najlepszy w kraju! Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Łukasz Banach z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach sięgnął po tytuł Mistrza Polski podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu GI i NO-GI 2026. Reprezentujący Komendę Główną Policji funkcjonariusz okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii wagowej, zdobywając złoty medal po emocjonującym finale. To już trzeci tytuł mistrzowski wywalczony przez katowickiego policjanta.

W minioną sobotę w Mińsku Mazowieckim odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu GI i NO-GI 2026. W zawodach udział wzięli przedstawiciele różnych formacji mundurowych z całego kraju, między innymi Policji, Wojska Polskiego oraz Służby Ochrony Państwa.

W gronie najlepszych zawodników nie mogło zabraknąć młodszego aspiranta Łukasza Banacha z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, który reprezentował Komendę Główną Policji. Nasz funkcjonariusz znakomicie zaprezentował się na matach, docierając do finału kategorii do 94,5 kg wśród zawodników z purpurowym pasem.

W walce o złoty medal katowicki policjant stoczył niezwykle wyrównany i wymagający pojedynek. Dzięki doskonałemu przygotowaniu, konsekwencji oraz sportowej determinacji zwyciężył na punkty, zdobywając tytuł Mistrza Polski. Jest to już trzeci tytuł mistrzowski w jego sportowej karierze.

Sukces młodszego aspiranta Łukasza Banacha doskonale wpisuje się w obchody 100-lecia sportu w Policji. Od stu lat aktywność fizyczna i sport stanowią ważny element kształtowania sprawności funkcjonariuszy, budowania charakteru oraz promowania wartości takich jak dyscyplina, wytrwałość i szacunek dla przeciwnika. Osiągnięcia katowickiego policjanta są przykładem tego, że sportowe pasje mogą iść w parze z profesjonalną służbą na rzecz bezpieczeństwa obywateli, a mundur policyjny z dumą reprezentowany jest również na arenach sportowych w całym kraju.

Łukaszowi serdecznie gratulujemy kolejnego wielkiego sukcesu i życzymy następnych zwycięstw, zarówno w sporcie, jak i w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.