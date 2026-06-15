Poszukiwany przez 17 prokuratur - zatrzymany przez jeleniogórskich kryminalnych Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z jeleniogórskiej komendy miejskiej po raz kolejny udowodnili skuteczność prowadzonych działań operacyjnych, zatrzymując mężczyznę ukrywającego się od wielu miesięcy przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki ich pracy odpowiedzialności nie uniknie osoba podejrzana o liczne oszustwa internetowe, których ofiarami padli mieszkańcy różnych regionów Polski.

12 czerwca 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, zatrzymali w jednym z mieszkań w Bolesławcu 21-letniego mieszkańca tego miasta.

Mężczyzna był podejrzany o serię oszustw internetowych na szkodę wielu osób z całego kraju, a ponadto był osobą poszukiwaną zarówno do odbycia kary pozbawienia wolności, jak i do ustalenia miejsca pobytu w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Jak ustalili funkcjonariusze, 21-latek od kilkunastu miesięcy ukrywał się przed organami ścigania, często zmieniając miejsca pobytu i przemieszczając się pomiędzy różnymi miastami na terenie Polski. Mężczyzna był poszukiwany przez 17 prokuratur z całego kraju w celu ustalenia miejsca pobytu do prowadzonych postępowań przygotowawczych. Ponadto Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wydał wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu 16 zarzutów dotyczących oszustw popełnionych na szkodę osób z różnych części Polski.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wykorzystywał internetowe portale ogłoszeniowe oraz serwisy sprzedażowe, gdzie oferował do sprzedaży bilety na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, których w rzeczywistości nie posiadał. Po nawiązaniu kontaktu z zainteresowanymi osobami pobierał od nich zaliczki lub pełne kwoty za zakup biletów, a następnie urywał kontakt, doprowadzając pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Po wykonaniu czynności procesowych 21-latek został osadzony w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Za popełnione oszustwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że tego rodzaju oszustwa są coraz częściej spotykaną formą działalności przestępczej. Cyberprzestępcy wykorzystują atrakcyjne ceny, ograniczoną dostępność biletów oraz presję czasu, aby skłonić potencjalnych nabywców do szybkiego podjęcia decyzji i dokonania płatności bez wcześniejszego zweryfikowania sprzedającego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zakupów internetowych. Przed przekazaniem pieniędzy warto sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, zweryfikować jego historię transakcji oraz unikać ofert, których ceny znacząco odbiegają od wartości rynkowej. Należy również korzystać wyłącznie z oficjalnych i sprawdzonych platform sprzedażowych oraz unikać płatności na prywatne rachunki bankowe bez uprzedniej weryfikacji kontrahenta.