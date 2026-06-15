Praca sezonowa - szansa na zarobek, ale także odpowiedzialny wybór Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Wraz z rozpoczynającym się sezonem prac sezonowych i dorywczych wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego źródła dochodu. Prace przy zbiorach, w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy usługach stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia i zarobku. Warto jednak pamiętać, że z pozoru atrakcyjna oferta pracy nie zawsze oznacza bezpieczne zatrudnienie. Dlatego przed podjęciem pracy warto poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa i wiedzieć, na jakie sygnały ostrzegawcze zwracać szczególną uwagę.

Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie - w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych.

Niestety, wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków.

Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości lub podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Warto pamiętać, że sprawcy wykorzystujący pracowników często budują atmosferę zaufania, składają obietnice wysokich zarobków i zapewniają o pełnym wsparciu organizacyjnym. W rzeczywistości może okazać się, że warunki pracy znacząco odbiegają od wcześniejszych ustaleń, a pracownik zostaje pozbawiony możliwości swobodnego decydowania o swojej sytuacji.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z nieuczciwym zatrudnieniem jest praca przymusowa. Polega ona na wykonywaniu pracy lub usług pod presją, groźbą, przymusem lub w warunkach ograniczających wolność człowieka. Osoby pokrzywdzone mogą doświadczać różnych form nacisku, takich jak zatrzymywanie dokumentów, ograniczanie kontaktu z bliskimi, brak możliwości swobodnego opuszczania miejsca pracy czy niewypłacanie należnego wynagrodzenia. Praca przymusowa może dotyczyć zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Nie zawsze wiąże się z wyjazdem za granicę - do takich sytuacji może dochodzić również na terenie naszego kraju. Dlatego tak ważne jest zachowanie ostrożności na każdym etapie poszukiwania zatrudnienia.

Bez względu na to, czy podejmujemy pracę sezonową w kraju, czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tzw. hasło bezpieczeństwa - umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informację o potrzebie pomocy.

Przed rozpoczęciem pracy należy również przekazać najbliższym jak najwięcej informacji dotyczących wyjazdu - adres miejsca zakwaterowania, dane pracodawcy, numer telefonu oraz planowany czas pobytu. Warto pozostawić kopie najważniejszych dokumentów oraz na bieżąco informować bliskich o swojej lokalizacji. Obecnie wiele aplikacji umożliwia udostępnianie położenia w czasie rzeczywistym, co może znacząco ułatwić kontakt i pomoc w sytuacji kryzysowej. Po dotarciu na miejsce dobrze jest przesłać rodzinie zdjęcia miejsca zakwaterowania lub pracy, aby posiadała ona możliwie pełny obraz naszego pobytu.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykorzystywania do pracy przymusowej należy jak najszybciej skontaktować się z odpowiednimi służbami. Jeszcze przed wyjazdem warto zapisać i mieć zawsze „pod ręką” numery alarmowe obowiązujące w kraju pobytu, a także dane kontaktowe do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej. Szybkie przekazanie informacji o niebezpieczeństwie odpowiednim służbom może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia, wolności, a nawet życia.