Najlepsi z najlepszych rywalizują o tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego” Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Rozpoczął się finał XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Inauguracja tegorocznych zmagań odbyła się w nowopowstałej Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. Przez najbliższe dni województwo łódzkie stanie się areną rywalizacji najlepszych funkcjonariuszy ruchu drogowego z całego kraju. Uczestnicy zmierzą się w szeregu wymagających konkurencji, które sprawdzą nie tylko ich wiedzę i umiejętności praktyczne, ale również odporność na stres, refleks oraz profesjonalizm niezbędny w codziennej służbie.

Od wielu lat konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w policyjnym kalendarzu. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na polskich drogach. To także wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska policyjnego.

Tegoroczny finał odbywa się na terenie województwa łódzkiego. Zarówno wybrane konkurencje, jak i uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia wydarzenia zostały zaplanowane w funkcjonującej od 1 stycznia 2026 roku Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, która razem z łódzką Policją, na kilka dni stały się centrum policyjnej rywalizacji na najwyższym poziomie.

Oficjalna inauguracja finału odbyła się dzisiaj w auli Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Maciejowi Marciniakowi, Komendantowi Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, przez podkom. Marka Radlińskiego, Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego SPRD w Sieradzu. Szef sieradzkiej szkoły Policji, gospodarz dzisiejszej uroczystości, powitał wszystkich gości i uczestników w murach nowoutworzonej jednostki. W inauguracyjnym przemówieniu podkreślił, że Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu jest najmłodszą szkołą Policji w kraju i jednocześnie wyspecjalizowaną w zakresie szkolenia wyłącznie policjantów ruchu drogowego. Komendant szkoły wskazał również, że misją kierowanej przez niego jednostki szkoleniowej jest rozwój zawodowy i wymiana doświadczeń policjantów ruchu drogowego z całej Polski.

- Chcę, aby Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu rozwijała się razem z praktykami, którzy na co dzień realizują zadania w terenie. Zapraszam finalistów oraz wszystkich policjantów ruchu drogowego do współpracy z naszą szkołą jako wykładowców stowarzyszonych, ekspertów i konsultantów. Wasze doświadczenie jest bezcenne i powinno być przekazywane kolejnym pokoleniom funkcjonariuszy – powiedział insp. Maciej Marciniak.

Następnie głos zabrał insp. Leszek Jankowski, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który podkreślił znaczenie konkursu dla rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, wskazując, że rywalizacja sprzyja zdobywaniu nowych kompetencji, doskonaleniu już posiadanych umiejętności oraz budowaniu profesjonalizmu służby. Wiceszef polskiej drogówki pogratulował wszystkich zawodnikom zwycięstw w etapach wojewódzkich, dzięki którym są obecni podczas finału ogólnopolskiego.

– Stanowicie grono 34 policjantów, którzy są najlepsi z grona ponad 10 tysięcy policjantów ruchu drogowego w całym kraju. Jesteście przykładem profesjonalizmu i wyszkolenia policyjnego (…). Utrzymujcie nadal tę wysoką jakość w kontaktach z obywatelami, co pozwala wzmacniać pozytywny wizerunek naszej formacji – zaznaczył podczas swojego wystąpienia insp. Leszek Jankowski.

Na koniec inauguracji do gości oraz zawodników zwrócił się mł. insp. Mariusz Siejka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, który podkreślił, że służba w pionie prewencji, w tym w ruchu drogowym, jest niezwykle wymagającą misją, stawiającą przed funkcjonariuszami wyzwania najwyższej próby. Wskazał, że odpowiedź na te wyzwania wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego, wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa, ale przede wszystkich hartu ducha i niezłomnego profesjonalizmu.

- Konkurs pełni ważną funkcję społeczną. Prezentacja Waszych wysokich kompetencji jako zwycięzców ze swoich województw, profesjonalizmu i opanowania, buduje zaufanie obywateli oraz pokazuje nowoczesne i rzetelne oblicze naszej formacji – podkreślił wiceszef łódzkiej Policji.

Mł. insp. Mariusz Siejka, jako ostatni z przemawiających, uroczyście otworzył Finał XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

Podczas inauguracji przeprowadzono także odprawę techniczną, losowanie numerów startowych, a także powołano zespoły sędziowskie odpowiedzialne za ocenę poszczególnych konkurencji. Funkcję Sędziego Głównego pełni mł. insp. Agnieszka Sałkowska, Naczelnik Wydziału Koordynacji i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W tegorocznym finale udział bierze 36 uczestników – 34 najlepszych policjantów ruchu drogowego reprezentujących wszystkie garnizony w Polsce oraz dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy startują poza klasyfikacją generalną jako goście honorowi.

Na zawodników czeka sześć wymagających konkurencji:

• test ze znajomości przepisów,

• strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem,

• kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu,

• jazda sprawnościowa motocyklem,

• jazda sprawnościowa samochodem oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka,

• udzielanie pomocy przedmedycznej (test wiedzy oraz umiejętności praktycznej).

Każda z konkurencji została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej odzwierciedlać realne wyzwania, z którymi funkcjonariusze spotykają się podczas codziennej służby.

Rywalizacja rozpoczęła się już dzisiaj od pierwszej konkurencji – testu wiedzy zawodowej. Zawodnicy zmierzyli się z testem składającym się z 36 pytań m.in. z zakresu prawa o ruchu drogowym, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, a także przepisów służbowych.

Na rozwiązanie testu przewidziano 45 minut, a każda prawidłowa odpowiedź była punktowana. Zadanie to wymagało od uczestników nie tylko dobrej pamięci, ale też świetnej znajomości obowiązujących regulacji.

W teście wiedzy największą liczbę punktów uzyskało ex aequo dwóch zawodników: sierż. Mateusz Kowalski oraz st. sierż. Dawid Krzeszewski – obaj reprezentują Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

O tym, kto okaże się zwycięzcą konkurencji K-1, zgodnie z zapisami regulaminu, zdecyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej.

Gratulujemy!

Już jutro kolejne konkurencje: strzelanie oraz jazda sprawnościowa motocyklem.

Zwieńczeniem kilkudniowej rywalizacji będzie uroczystość zakończenia, która odbędzie się w piątek (19 czerwca) o godzinie 11.00 w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. W obecności zaproszonych gości, uczniów klas mundurowych oraz przedstawicieli mediów poznamy laureatów XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Uroczystości zakończenia będzie towarzyszył piknik edukacyjny, w trakcie którego będzie można z bliska zapoznać się z policyjnym sprzętem. Już dzisiaj zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych – wstęp wolny.

Honorowy patronat nad finałem objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Organizatorami wydarzenia są Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach.

Partnerami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Polski Związek Motorowy.

tekst: BRD KGP

zdjęcia: KWP w Łodzi

