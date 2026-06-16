Zatrzymanie sprawcy krótkotrwałego użycia pojazdu w Szczecinie Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o krótkotrwałe użycie pojazdu mechanicznego bez zgody właściciela. Zatrzymany usłyszał już zarzut i będzie odpowiadał przed sądem.

Do zdarzenia doszło na terenie Szczecina, gdzie nieuprawniona osoba postanowiła wykorzystać pojazd z plandeką pozostawiony na jednej z ulic. Informacja o zdarzeniu została niezwłocznie przekazana do policjantów pełniących służbę na terenie miasta przez funkcjonariuszy z wydziału sztab Policji.

Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zauważyli pojazd odpowiadający opisowi, który poruszał się w kierunku wyjazdu z miasta. Podjęli natychmiastową interwencję i na jednym ze skrzyżowań zatrzymali auto oraz kierującego nim mężczyznę.

Zatrzymany miał oświadczyć, że pojazd był pozostawiony z uruchomionym silnikiem, co miał wykorzystać, wsiadając do niego i odjeżdżając „dla zabawy” w kierunku morza. Twierdził również, że nie zna właściciela pojazdu.

Mężczyzna usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela. Przypominamy, że nawet krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością karną.

( KWP w Szczecinie / mw)