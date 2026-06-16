Chcieli wyłudzić 50 tysięcy złotych zostali zatrzymani Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj 59-letni mieszkaniec powiatu zambrowskiego padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Dzięki jego czujności oraz szybkiej reakcji policjantów zatrzymano osoby podejrzane o próbę wyłudzenia 50 tysięcy złotych. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Do zambrowskich policjantów zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że na jednym z portali społecznościowych trafił na ofertę szybkiego zarobku. Zachęcony perspektywą zysku, pobrał na swój telefon wskazaną aplikację i zarejestrował się na niej. Jeszcze tego samego dnia skontaktował się z nim konsultant, który zweryfikował jego dane. Następnie zadzwonił do niego rzekomy makler, przedstawiając ofertę inwestowania pieniędzy poprzez zakup akcji na giełdzie. Zaproponował 59-latkowi pożyczkę w wysokości 50 tysięcy złotych, która miała umożliwić rozpoczęcie inwestycji.

Po pewnym czasie na koncie w aplikacji pojawiła się informacja o rzekomym zysku. Według przedstawionych danych mężczyzna miał już zgromadzone 150 tysięcy złotych. Aby móc wypłacić zgomadzone środki, pokrzywdzony usłyszał od sprawcy, że najpierw musi zwrócić pożyczone 50 tysięcy złotych. W tym celu do domu 59-latka został wysłany „specjalny kurier”, któremu mężczyzna przekazał gotówkę.

Niedługo później rzekomy makler ponownie skontaktował się z mieszkańcem powiatu zambrowskiego. Tym razem poinformował go, że pieniądze zostały zablokowane i aby je odzyskać, konieczne jest wpłacenie kolejnych 50 tysięcy złotych. Wówczas 59-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i powiadomił policję.

Zgodnie z ustaleniami z oszustem mężczyzna umówił kolejne przekazanie pieniędzy w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego. Przygotował jednak foliową torbę wypełnioną przyciętymi kartkami papieru, które miały przypominać banknoty. W wyznaczonym czasie pod dom pokrzywdzonego podjechał samochód marki Volkswagen, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Mężczyzna przekazał im przygotowaną torbę, po czym do akcji wkroczyli policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 25 i 26 lat. Obaj trafili do policyjnych cel. W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że działali oni na zlecenie 23 - letniego obywatela Tadżykistanu. Zambrowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali mężczyzna na terenie Warszawy.

Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie go w błąd, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.