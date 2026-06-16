W karawanie trumna z ciałem, a za kierownicą kompletnie pijany 51-latek Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka i natychmiastowym działaniom policjantów został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Wczoraj około godziny 9.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan marki Mercedes poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Choć świadek stracił pojazd z pola widzenia, informacja została natychmiast przekazana patrolom pełniącym służbę. Już po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali karawan na ulicy Okulickiego w Częstochowie.

Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli policjanci sprawdzili przestrzeń ładunkową pojazdu. Okazało się, że mężczyzna w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.

Na miejsce przyjechał następnie inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną.

Postawa świadka zasługuje na uznanie. Dzięki jego czujności i szybkiej reakcji policjanci mogli w krótkim czasie zatrzymać nietrzeźwego kierowcę, który stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

51-latek odpowie teraz przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.