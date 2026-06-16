Instruktor nauki jazdy szkolił kursanta na aktywnym zakazie sądowym oraz bez aktualnych badań technicznych pojazdu Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj W ostatnim czasie funkcjonariusze Wydział Ruchu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali na ul. Dawida do kontroli drogowej pojazd do nauki jazdy. Szybko okazało się, że obok kursanta siedzi instruktor nauki jazdy, który posiada aktywny zakaz sądowy do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. Nierzetelnemu instruktorowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Podczas zabezpieczenia procesji Bożego Ciała wrocławscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd Hyundai należący do jednej ze szkół nauki jazdy, który po sprawdzeniu okazało się, że nie posiada aktualnych badań technicznych. Za kierownicą siedział kursant a obok niego instruktor z aktywnym zakazem sądowym do kierowania pojazdami.

58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz popełnionych wykroczeń związanych ze stanem technicznym pojazdu.

Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.