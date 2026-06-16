Areszt dla sprawcy, który w centrum miasta zaatakował nożem 52-latka Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Do 20 lat pozbawienia wolności grozi 32-latkowi, który w miniony piątek w centrum Bielska Podlaskiego zaatakował nożem innego mężczyznę. Sprawca uciekł. Na podstawie opisu świadków zdarzenia szybko został ustalony i zatrzymany przez policjantów. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu.

W piątek w południe dyżurny bielskiej komendy otrzymał informację, że w centrum miasta mężczyzna zaatakował nożem 52-latka. Na miejscu mundurowi zastali pokrzywdzonego, który miał rany głowy i pleców. Mężczyzna natychmiast trafił do szpitala. Z relacji jego znajomego wynikało, że zwrócił on uwagę rowerzyście jadącemu chodnikiem, że powoduje zagrożenie. Wówczas rowerzysta zaatakował Bielszczanina zadając mu kilka ciosów nożem. Następnie odjechał.

Po ustaleniu szczegółów zdarzenia, funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miejsca zamieszkania. Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim przedstawił mu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 32-latka na okres trzech miesięcy.