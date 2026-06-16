Dzięki szybkiej reakcji policjantów 87-latka otrzymała pomoc na czas Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki sprawnym działaniom świętochłowickich policjantów pomoc szybko dotarła do 87-letniej kobiety, której życie i zdrowie było zagrożone. Funkcjonariusze wykorzystując informacje przekazywane przez seniorkę podczas rozmowy telefonicznej, ustalili jej położenie i odnaleźli ją z urazem głowy.

W sobotę do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach zgłosił się zaniepokojony mężczyzna, informując, że jego 87-letnia matka opuściła miejsce zamieszkania i do niego nie wróciła. Dodatkowo nie miał on możliwości ustalenia gdzie obecnie przebywa, a seniorka nie odbierała od rodziny telefonu. Z uwagi na wiek kobiety oraz okoliczności zdarzenia mundurowi natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie jej miejsca pobytu.

W pierwszej kolejności policjanci sprawdzili okoliczne placówki medyczne oraz podjęli szereg czynności zmierzających do odnalezienia kobiety. W międzyczasie policjanci dzwonili do seniorki, a gdy ta odebrała poinformowała, że wraca pieszo do domu i znajduje się w okolicy kościoła na Piaśnikach.

Na wskazane miejsce niezwłocznie skierowano patrol. Pomimo sprawdzenia terenu, kobiety w podanym miejscu nie było. Policjanci pozostawali jednak z nią w stałym kontakcie telefonicznym. Seniorka nie potrafiła wskazać dokładnego miejsca, w którym się znajduje. W pewnym momencie przekazała również, że przewróciła się i doznała urazu głowy.

Mundurowi cierpliwie zadawali jej pytania dotyczące otoczenia, prosząc o opisanie charakterystycznych elementów znajdujących się w pobliżu. Kobieta wskazywała między innymi, że znajduje się przy ruchliwej ulicy, po której porusza się wiele samochodów. Analizując przekazywane przez nią informacje i weryfikując kolejne szczegóły, policjanci ustalili, że może przebywać w rejonie ulicy Armii Krajowej w Chorzowie Batorym.

Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na miejscu odnaleźli 87-latkę, która miała widoczny uraz głowy. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu medyków monitorowali jej stan i zapewniali jej niezbędną opiekę. Seniorka została następnie przekazana pod specjalistyczną opiekę.

Przypominamy, że w przypadku zaginięcia osoby starszej lub sytuacji, gdy jej życie albo zdrowie może być zagrożone, nie należy zwlekać ze zgłoszeniem tego faktu służbom. Szybka reakcja oraz przekazanie policjantom jak największej ilości informacji mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpiecznego odnalezienia osoby potrzebującej pomocy.