„Poszukiwacze” z Radomia wytropili kolejnego poszukiwanego, który ukrył się za granicą Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj 28-letni Kozieniczanin poszukiwany był za rozbój oraz przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna uciekł z Polski. Zaczął ukrywać się w krajach Beneluksu. Został zatrzymany w Mouscron. Czynności w tej sprawie wykonywali funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Skuteczna akcja służb to efekt działania policyjnej sieci ENFAST, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie, której punkt kontaktowy znajduje się w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji.

Mężczyzna był poszukiwany od końca ubiegłego roku. Z obawy przed zatrzymaniem przez Policję, opuścił teren RP i ukrywał się poza jej granicami. Przestał kontaktować się z rodziną. Za mężczyzną wszczęto poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania. Był poszukiwany przez kozienicką prokuraturę oraz sąd.

Intensywne czynności operacyjne wykonywane przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pozwoliły ustalić, że 28-letni Kozieniczanin ukrywa się w Belgii. W związku z tym, w celu zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanego, mazowieccy policjanci nawiązali kontakt z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji, gdzie mieści się punkt kontaktowy ENFAST czyli punkt europejskiej sieci współpracy policyjnej, zajmującej się poszukiwaniami najbardziej niebezpiecznych przestępców. Do sieci należy 27 państw członkowskich UE, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa międzynarodowa wymiana informacji.

Wspólne działania operacyjne „poszukiwaczy”, funkcjonariuszy Biura Kryminalnego KGP oraz Policji belgijskiej pozwoliły na ustalenie, że mężczyzna przebywa w Mouscron. Właśnie tam przy ul. Slachthuisstraat został zatrzymany przez miejscowych policjantów, a następnie przekonwojowany w ubiegłym tygodniu do Polski i osadzony w jednym z aresztów śledczych.

To kolejny zatrzymany, którego na koncie mają „poszukiwacze” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Pod koniec 2022 roku zostali oni wydzieleni z Wydziału Kryminalnego KWP i obecnie stanowią samodzielny Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z Mazowsza, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się być nieuchwytni. Na ich liście są także osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury z całego kraju, ale także z innych państw europejskich.

(KWP w Radomiu / mw)