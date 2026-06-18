Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta Gdańska Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj W dniu 3 czerwca 2026 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 725 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Rozporządzenie to wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Gdańska od dnia 24 czerwca 2026 r. do dnia 26 czerwca 2026 r.

Zakaz został wprowadzony w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników V edycji Konferencji o odbudowie Ukrainy, organizowanej w dniach 24-26 czerwca 2026 r., na obszarze miasta Gdańska.

Zakaz ten dotyczy osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485 ze zm.), z wyłączeniem:

osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:



a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:



a) ochrony osobistej,

b) łowieckich,

c) sportowych,

d) kolekcjonerskich,

e) pamiątkowych;

cudzoziemców niewymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że noszenie broni, naruszające zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jest czynem zabronionym określonym w art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, za który przewiduje się karę grzywny albo aresztu.