Odpowie za rozlanie cuchnącej cieczy i posiadanie narkotyków Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który zniszczył łazienkę w jednej z gdańskich restauracji. Mężczyzna wpadł dzięki pracy kryminalnych, a podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Sprawca usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu. Teraz grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

W minionym tygodniu policjanci z komisariatu przy ul. Długa Grobla 4 odebrali zgłoszenie, że w jednej z restauracji na terenie Śródmieścia doszło do rozlania cuchnącej cieczy. Na miejscu funkcjonariusz z grupy dochodzeniowo-śledczej przyjął od pokrzywdzonej zawiadomienie.

Nieprzyjemny zapach był tak intensywny, że aby się go pozbyć, należało usunąć kafle podłogowe. Zanieczyszczeniu substancją uległy też drzwi oraz zabudowy i wyposażenie sanitarne. Właścicielka oszacowała straty na sumę 30 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu i dalej tą sprawą zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Funkcjonariusze szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje, przeanalizowali zeznania świadków i zaczęli szukać sprawcy. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu już po kilku dniach kryminalni zatrzymali do tej sprawy 37-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania. Policjanci zauważyli sprawcę na terenie dzielnicy Przeróbka, zatrzymali go, a podczas kontroli ujawnili i zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów narkotyków. Zabezpieczone zakazane substancje zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu, który wydał w tej sprawie opinię.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz posiadania 154 porcji klefedronu. Za pierwszy z czynów 37-latek będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa, ponieważ w przeszłości był już skazany za podobne przestępstwo. Prokurator zawnioskował też o areszt dla sprawcy, jednak sąd nie przychylił się do wniosku i mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia. Jeżeli jednak przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia grozi kara 5 lat więzienia, a w przypadku tzw. recydywy sąd może karę zwiększyć o połowę.