44 fałszywe zgłoszenia, dziesiątki niepotrzebnych interwencji. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Służby ratunkowe były wielokrotnie kierowane do rzekomych pożarów, awantur i innych niebezpiecznych zdarzeń, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Anonimowy rozmówca dzwonił pod numer alarmowy 112, podawał fałszywe dane i celowo wprowadzał operatorów w błąd. Dzięki skutecznej pracy policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oławie sprawca został szybko ustalony. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec powiatu oławskiego, który najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z powagi i konsekwencji swojego zachowania. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzili czynności w związku z serią fałszywych zgłoszeń kierowanych pod numer alarmowy 112. W dniach 12-13 czerwca br. nieznana wówczas osoba wielokrotnie informowała operatorów o rzekomych pożarach, awanturach i innych zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji służb ratunkowych.

Jak ustalili policjanci, sprawca kontaktował się z numerem alarmowym z telefonu bez karty SIM, za każdym razem przedstawiając się innymi, fikcyjnymi danymi. Analiza zgłoszeń wykazała, że łącznie wykonał on aż 44 połączenia pod numer alarmowy 112, zgłaszając zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca.

Każde takie zgłoszenie traktowane było z najwyższą powagą. Informacje o pożarach budynków mieszkalnych, lasu, kaplicy czy płonących pojazdach wymagały natychmiastowej weryfikacji oraz zaangażowania odpowiednich służb. Oznaczało to niepotrzebne dysponowanie policjantów, strażaków i ratowników medycznych, którzy w tym czasie mogli być potrzebni osobom znajdującym się w rzeczywistym niebezpieczeństwie.

Dzięki analizie zabezpieczonych materiałów, zapisów zgłoszeń oraz przeprowadzonym ustaleniom telekomunikacyjnym policjanci kryminalni wytypowali i ustalili sprawcę. 13 czerwca br. funkcjonariusze dotarli do 17-letniego mieszkańca powiatu oławskiego. Mężczyzna został przesłuchany, a zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu, który zdecyduje o konsekwencjach jego postępowania.

Przypominamy, że numer alarmowy 112 służy wyłącznie do zgłaszania rzeczywistych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia. Fałszywe zgłoszenia nie są niewinnym żartem. Każda taka informacja uruchamia procedury, angażuje ludzi, sprzęt i czas, a przede wszystkim może opóźnić udzielenie pomocy osobom, które naprawdę jej potrzebują.

Osoby wywołujące fałszywe alarmy lub bezpodstawnie angażujące służby ratunkowe muszą liczyć się z odpowiedzialnością prawną. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto umyślnie wywołuje niepotrzebną czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego albo zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nie blokuj numeru alarmowego! Kiedy Ty żartujesz, ktoś inny może walczyć o życie.