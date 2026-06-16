Dalsza rywalizacja podczas konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Drugi dzień finału XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” przyniósł uczestnikom kolejne wymagające konkurencje, w których liczyły się nie tylko umiejętności techniczne, ale także opanowanie, refleks i odporność na presję czasu. Rywalizacja nabiera tempa, a walka o tytuł najlepszego policjanta drogówki w kraju staje się coraz bardziej zacięta.

W finale spotkali się funkcjonariusze reprezentujący garnizony Policji z całej Polski oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Każdy z nich przyjechał do województwa łódzkiego z jednym celem – udowodnić, że należy do grona najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Już po kilku minutach dzisiejszych zawodów było jasne, że uczestników czeka bardzo wyrównana batalia o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego. Zmierzyli się oni z zadaniami odzwierciedlającymi realia codziennej służby.

Pierwszym wyzwaniem podczas dzisiejszych zmagań było strzelanie z broni służbowej na strzelnicy w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Zadanie zostało przygotowane w taki sposób, aby jak najwierniej odwzorować sytuacje wymagające od funkcjonariuszy szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją. Zawodnicy rozpoczynali konkurencję od przebiegnięcia wyznaczonego odcinka, a następnie zza przesłony oddawali strzały do tarcz. Po wystrzeleniu pierwszego magazynka wykonywali jego wymianę w postawie klęczącej i kontynuowali strzelanie. O końcowym wyniku decydowała nie tylko celność, lecz również czas realizacji zadania oraz bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu zawodów.

Najlepiej z tym wymagającym sprawdzianem poradził sobie mł. asp. Łukasz Łaskawski reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Kolejnym, bardziej widowiskowym punktem dzisiejszego programu była jazda sprawnościowa motocyklem, która odbyła się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. Przygotowany przez specjalistów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie tor, wymagał od zawodników perfekcyjnej kontroli nad jednośladem i precyzyjnego pokonywania przeszkód.

Nie liczyła się wyłącznie szybkość. Każdy błąd - od potrącenia pachołka po nieprawidłowe pokonanie przeszkody - oznaczał dodatkowe sekundy karne, które mogły przesądzić o końcowej klasyfikacji. To właśnie połączenie dynamiki i precyzji sprawiło, że konkurencja dostarczyła zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom wielu emocji.

Umiejętności prezentowane na torze mają bezpośrednie przełożenie na codzienną służbę policjantów ruchu drogowego. Sprawne i bezpieczne poruszanie się motocyklem jest niezbędne zarówno w zatłoczonych centrach miast, jak i podczas działań prowadzonych na drogach szybkiego ruchu.

Najlepszy rezultat w tej konkurencji uzyskał asp. Paweł Walasek, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Dzisiejszym zwycięzcom gratulujemy!

Każda konkurencja była szczegółowo oceniana przez zespół doświadczonych sędziów i instruktorów policyjnych. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali specjaliści z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu i Szkoły Policji w Katowicach oraz kierownicy reprezentacji.

Choć drugi dzień finału dostarczył wielu emocji, ostateczne rozstrzygnięcia są jeszcze przed nami. W kolejnych konkurencjach uczestnicy zmierzą się z zadaniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jazdy sprawnościowej samochodem służbowym oraz kierowania ruchem na skrzyżowaniu. To właśnie te etapy mogą okazać się kluczowe w walce o końcowy triumf.

tekst: BRD KGP

zdjęcia: KWP w Łodzi

