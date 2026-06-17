Wprowadzali do obrotu leki narkotyczne Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od kilku miesięcy prowadzą intensywne działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie wprowadzali do obrotu znaczne ilości silnych leków narkotycznych. Akcja operacyjnych objęła swoim zasięgiem kilka województw i pozwoliła zatrzymać do tej pory aż 9 osób.

Początkiem tej wielowątkowej sprawy było zgłoszenie mieszkańca Piły, który w ubiegłym roku zauważył podejrzaną aktywność na swoim internetowym koncie pacjenta. Mężczyzna otrzymał powiadomienie z aplikacji „mojeIKP”. System poinformował go o wystawieniu recepty na jego dane. Ten jednak nie posiadał wiedzy o wizycie lekarskiej, ani o przepisanym leku. To zgłoszenie było dla mundurowych punktem wyjścia do odkrycia procederu na dużą skalę.

Do chwili obecnej pilscy policjanci zatrzymali łącznie 9 osób, z których 5 przebywa już w areszcie. Wśród zatrzymanych członków grupy przestępczej znajduje się dwóch lekarzy z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. To oni byli kluczowym ogniwem działalności grupy. Wystawiali recepty m. in .: na leki psychotropowe, opioidowe oraz medyczną marihuanę, na osoby, które nie były ich pacjentami, nie chorowały i nie korzystały z tego typu leków. Dalej leki były wykupywane w aptekach na terenie całego kraju, odsprzedawane, a także wysyłane za granicę.

Czynności wykonane przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pozwoliły zatrzymać do tej pory aż 9 osób. 5 z nich znajduje się w areszcie. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki w różnych walutach, samochód marki Audi o wartości ponad 200 000 zł oraz złoto wycenione na kwotę przekraczającą 200 000 zł. Poza zarekwirowanym majątkiem, funkcjonariusze przejęli znaczne ilości leków o działaniu narkotycznym i psychotropowym, tysiące blistrów z tabletkami przygotowanymi do nielegalnej sprzedaży oraz kilka tysięcy bezprawnie wystawionych recept medycznych.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, co nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Co warte uwagi, być może nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie czujność pokrzywdzonego oraz pobrana przez niego aplikacja powiązana z internetowym kontem pacjenta, dzięki której mężczyzna zwrócił uwagę na fałszywą receptę.

Większość z zatrzymanych osób usłyszała zarzuty dotyczące, m. in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych, a także nielegalnego nabywania i zbywania leków, w tym wywozu ich poza granice kraju. Za te czyny grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.