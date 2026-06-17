Dzielnicowy z Ursynowa wśród najlepszych triathlonistów w polskiej Policji Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Mł. asp. Wojciech Skalik, dzielnicowy z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, stanął na podium VII Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie, zdobywając drugie miejsce w kategorii M-30. Zawody rozegrano 13 czerwca 2026 roku w Borzygniewie nad Zalewem Mietkowskim, a do sportowej rywalizacji przystąpiło 33 funkcjonariuszy reprezentujących niemal wszystkie garnizony Policji w kraju.

Mistrzostwa zostały przeprowadzone na dystansie 1/8 Ironman i wymagały od uczestników wszechstronnego przygotowania fizycznego. Policjanci mieli do pokonania 475 metrów pływania, 22,5 kilometra jazdy na rowerze oraz 5,25 kilometra biegu. Rywalizacja przebiegała w trudnych warunkach i wymagała nie tylko doskonałej kondycji, ale także odpowiedniej strategii oraz umiejętności zachowania wysokiej koncentracji przez cały czas trwania zawodów.

Wśród najlepszych zawodników w kategorii M-30 znalazł się mł. asp. Wojciech Skalik, który ukończył triathlon z imponującym czasem 1 godziny 19 minut i 12 sekund. Wynik ten zapewnił mu drugie miejsce na podium oraz tytuł jednego z najlepszych policyjnych triathlonistów w swojej kategorii wiekowej.

Na co dzień mł. asp. Wojciech Skalik pełni służbę jako dzielnicowy na Ursynowie. Jego codzienna praca polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z mieszkańcami, rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Sukces sportowy funkcjonariusza pokazuje, że policyjna służba może iść w parze z realizacją pasji oraz nieustannym rozwijaniem własnych możliwości.

Triathlon jest jedną z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych. Wymaga wytrwałości, konsekwencji, samodyscypliny oraz umiejętności pokonywania własnych ograniczeń. Są to wartości, które znajdują odzwierciedlenie również w służbie policyjnej, gdzie profesjonalizm, zaangażowanie i determinacja mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykonywania codziennych obowiązków.

Osiągnięcie ursynowskiego dzielnicowego jest powodem do dumy nie tylko dla Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, ale także całej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. To kolejny przykład pokazujący, że policjanci z naszej jednostki z powodzeniem reprezentują stołeczną Policję nie tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale również na arenach sportowych.

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi znakomitego wyniku, życząc mu kolejnych sukcesów zarówno w służbie, jak i podczas sportowych wyzwań.