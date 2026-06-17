Uroczyste zakończenie kursu bazowego policjantów służby kontrterrorystycznej Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj W hali Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP na Bemowie odbyła się zbiórka z udziałem m.in. I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, podczas której młodzi policjanci służby kontrterrorystycznej Policji otrzymali berety, naszywki swoich jednostek oraz poświadczenia ukończenia tzw. kursu bazowego.

Udział I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera w tym wydarzeniu nadał mu szczególny charakter. Podczas przemówienia wiceszef Policji kilkukrotnie wskazał na znaczenie służby kontrterrorystycznej w systemie bezpieczeństwa kraju, w szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Komendant pogratulował policjantom wytrwałości, wysokiej sprawności fizycznej i wyjątkowego charakteru, który doprowadził ich do tego ważnego momentu w ich karierze zawodowej.

Uzupełnieniem wypowiedzi nadinsp. Kustera była przemowa dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" insp. Łukasza Pikuły, który podkreślił rolę kadry instruktorów podczas trwania kursu, złożonej z policjantów BOA, jak i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Następnie swoje słowa do zgromadzonych policjantów skierował były dowódca jednostki płk. w st. spocz. Edward Misztal, który w wyjątkowy sposób podsumował charakter służby kontrterrorystycznej i znaczenie tego kursu.

Kurs bazowy, czyli doskonalenie zawodowe lokalne dla policjantów służby kontrterrorystycznej w zakresie działań bojowych, ukończyło 23 z 25 policjantów. Była to pierwsza edycja, w której poza policjantami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” udział wzięli policjanci Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., Kielc, Lublina, Opola, Radomia i Wrocławia. Na zbiórce obecni byli także dowódcy poszczególnych pododdziałów, którzy asystowali I Zastępcy Komendanta Głównego Policji podczas wręczania beretów.

Po zakończeniu kursu policjanci rozpoczną służbę w komórkach bojowych swoich jednostek.

Tekst: Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"

Foto: Jacek Herok Gazeta Policyjna