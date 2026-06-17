Ponad tona nielegalnego tytoniu zabezpieczona w Katowicach. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 1,3 mln zł Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zabezpieczyli ponad tonę suszu tytoniowego i blisko 70 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. W związku ze sprawą zatrzymany został 28-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące blisko 1 mln 300 tys. zł.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach realizowali czynności na terenie jednej z hal magazynowych w katowickiej dzielnicy Szopienice. Działania były efektem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, z których wynikało, że w obiekcie mogą być przechowywane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Podczas przeszukania magazynu policjanci potwierdzili uzyskane informacje. Na miejscu zatrzymali 28-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tonę suszu tytoniowego oraz blisko 70 kilogramów krajanki tytoniowej.

W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach, którzy zabezpieczyli nielegalny towar.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi zarzutów wydawania wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz paserstwa akcyzowego. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Przypominamy, że obrót nielegalnymi wyrobami tytoniowymi powoduje znaczące straty dla budżetu państwa i stanowi przestępstwo ścigane z całą stanowczością przez służby odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości ekonomicznej.