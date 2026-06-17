Zmanipulowana przez oszustów straciła około 750 tys. zł. Policjanci apelują o czujność! Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj W miniony piątek gdańscy policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące oszustwa. Pokrzywdzoną stała się 61-letnia mieszkanka Gdańska, która uwierzyła w historię fałszywych pracowników i funkcjonariuszy, tracąc w efekcie oszczędności życia – łącznie około 750 tys. zł.

Wszystko zaczęło się od telefonu od mężczyzny, który podał się za pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK). Poinformował on 61- latkę, że jej oszczędności w banku są zagrożone. Aby uwiarygodnić tę historię i rzekomo „zabezpieczyć” pieniądze, do rozmowy włączył się kolejny oszust. Tym razem podał się za oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Fałszywy funkcjonariusz tak pokierował rozmową i zmanipulował kobietę, że ta bezwzględnie wykonywała wszystkie jego polecenia. Gdańszczanka przekazała oszustom około 750 tys . zł w gotówce oraz za pomocą serii wpłat w ogólnodostępnych wpłatomatach.

Dopiero po fakcie 61-latka zrozumiała, że padła ofiarą przestępców i złożyła oficjalne zawiadomienie na Policji. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk- Śródmieście w Gdańsku.

Policja przypomina i ostrzega!

Oszustwa metodą „na pracownika banku / BIK” oraz „na policjanta lub oficera CBZC” to wciąż jedne z najgroźniejszych przestępstw, których ofiarami padają często osoby starsze lub ufne. Przestępcy doskonale programują swoje działania, wywierają presję czasu i wzbudzają strach przed utratą pieniędzy.

Ważne - zapamiętaj i przekaż bliskim!

Policjanci NIGDY nie proszą o przekazywanie pieniędzy, przelanie ich na “konta bezpieczne” ani o pozostawienie gotówki w umówionych miejscach zy wpłacie jej do wpłatomatów.

Pracownik BIK-u czy banków nigdy nie żąda wypłaty gotówki ani robienia ekspresowych przelewów w celu ochrony konta.

Jak się bronić?

Jeśli usłyszysz w słuchawce, że Twoje pieniądze są zagrożone - rozłącz się! Samodzielnie wybierz numer do swojego banku lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Nigdy nie działaj pod wpływem emocji i presji czasu, którą narzuca rozmówca.

Rozmawiajmy o takich sytuacjach z seniorami w naszych rodzinach - rodzicami, dziadkami, sąsiadami. Jedna krótka rozmowa i ostrzeżenie mogą uratować dorobek całego ich życia!