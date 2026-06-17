Nowe radiowozy oznakowane trafiły do małopolskich policjantów Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj 30 nowych radiowozów oznakowanych zasiliło właśnie jednostki powiatowe małopolskiego garnizonu Policji, a kolejnych 29 pojazdów trafi do funkcjonariuszy już w przyszłym tygodniu. Nowoczesna flota zastępuje wysłużone samochody, zwiększając mobilność patroli i skuteczność działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa regionu

Nowe radiowozy zostały zakupione dzięki środkom pochodzącym z programu modernizacji Policji, budżetu podstawowego Policji, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Wsparcia Policji. Inwestycje wsparły również małopolskie samorządy, potwierdzając tym samym swoje zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

30 radiowozów zostało przekazanych do jednostek powiatowych 16 czerwca br. Kolejne 29 pojazdów trafi do powiatów garnizonu małopolskiego już 23 czerwca br. Nowy sprzęt nie tylko podniesie komfort pracy policjantów, ale przede wszystkim zwiększy efektywność prowadzonych działań. Nowe radiowozy przekazane małopolskim policjantom to samochody marki Kia Sportage wyprodukowane w 2025 roku, z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i mocy 180 koni mechanicznych.

Dzięki nowym radiowozom policjanci będą mogli szybciej docierać na miejsca zdarzeń, sprawniej reagować na zgłoszenia oraz skuteczniej realizować zadania związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakup nowych pojazdów to kolejny etap konsekwentnej modernizacji małopolskiej Policji. Inwestycja wpisuje się w działania mające na celu dostosowanie formacji i rosnących oczekiwań społecznych, a także zapewnienie policjantom nowoczesnych narzędzi niezbędnych do skutecznej służby na rzecz mieszkańców Małopolski.