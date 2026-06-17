Kolejny dzień zmagań podczas XXXVI finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj To nie były konkurencje, które można wygrać samą wiedzą z podręczników. Potrzebny był refleks, opanowanie, umiejętność działania pod presją i gotowość do podejmowania właściwych decyzji w ciągu kilku sekund. Podczas finału XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” w Łodzi oraz w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu uczestnicy zmierzyli się z dwoma kolejnymi zadaniami, które najlepiej pokazują rzeczywistość ich codziennej służby - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu oraz udzielanie pierwszej pomocy. To właśnie te konkurencje pokazały, jak wszechstronne kompetencje muszą posiadać funkcjonariusze ruchu drogowego.

Od 15 do 19 czerwca najlepsi policjanci ruchu drogowego z całego kraju rywalizują o prestiżowy tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w Polsce. Konkurs od lat stanowi nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale również okazję do wymiany doświadczeń oraz promocji najwyższych standardów służby.

Pierwszym z dzisiejszych wyzwań była konkurencja kierowania ruchem drogowym, rozegrana w Łodzi na skrzyżowaniu ulic Konstantynowskiej, Krzemienieckiej i Krakowskiej. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to zadanie jest dobrze znane każdemu funkcjonariuszowi ruchu drogowego, jednak warunki konkursowe sprawiły, że nawet najdrobniejszy błąd mógł kosztować utratę cennych punktów.

Wyłączona sygnalizacja świetlna, intensywny ruch pojazdów, w tym pojazdów szynowych, i konieczność nieustannej obserwacji sytuacji wymagały od zawodników pełnej koncentracji. Każdy wykonywany gest musiał być czytelny, każde polecenie jednoznaczne, a reakcje natychmiastowe. Funkcjonariusze kierując ruchem musieli przewidywać zachowania kierowców, zapewnić płynność przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Atmosfera na skrzyżowaniu przypominała prawdziwe działania prowadzone podczas awarii sygnalizacji lub zabezpieczania dużych wydarzeń. To właśnie w takich momentach doświadczenie, pewność siebie i umiejętność szybkiej oceny sytuacji mają kluczowe znaczenie.

Pracę zawodników oceniało sześciu sędziów. Pod uwagę brano między innymi poprawność wydawanych sygnałów i poleceń, sposób wejścia i zejścia ze skrzyżowania oraz reakcje na wykroczenia. Dodatkowym wsparciem dla komisji były kamery monitorujące przebieg konkurencji.

Najwyższe noty w tej konkurencji zdobył sierż. Rafał Noworól reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Dodatkowa dawka emocji towarzyszyła konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzonej w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. To właśnie tutaj uczestnicy musieli udowodnić, że policjant ruchu drogowego jest nie tylko ekspertem od przepisów i bezpieczeństwa na drogach, ale również osobą przygotowaną do ratowania ludzkiego życia.

Rywalizacja rozpoczęła się od testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy. Następnie zawodnicy przeszli do części praktycznej, która wymagała od nich działania tak, jak podczas prawdziwej interwencji.

Scenariusz zakładał udzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Uczestnicy musieli prawidłowo ocenić sytuację, zadbać o własne bezpieczeństwo, sprawdzić stan poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, ocenić oddech i prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Każdy etap był szczegółowo oceniany przez ekspertów.

Choć konkurencja odbywała się w warunkach szkoleniowych, emocje były bardzo realne. W codziennej służbie to właśnie policjanci ruchu drogowego często jako pierwsi są na miejscu wypadków drogowych. Od ich wiedzy, opanowania i szybkości działania może zależeć zdrowie, a niekiedy życie poszkodowanych.

Ta część konkursu przypomniała wszystkim obserwatorom, że funkcjonariusz ruchu drogowego musi być przygotowany nie tylko do egzekwowania przepisów, ale również do podejmowania natychmiastowych działań ratunkowych.

Zwycięzcą tej konkurencji okazał się asp. Kamil Cader reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Choć konkurs ma charakter rywalizacji, poszczególne konkurencje pokazują przede wszystkim zakres odpowiedzialności spoczywającej na policjantach ruchu drogowego. Zarówno na środku ruchliwego skrzyżowania, jak i podczas ratowania osoby poszkodowanej po wypadku, nie ma miejsca na przypadek czy zawahanie. Każda decyzja musi być szybka, trafna i zgodna z procedurami.

Właśnie dlatego konkurencje związane z kierowaniem ruchem oraz udzielaniem pierwszej pomocy należą do najbardziej wymagających i najlepiej oddają charakter codziennej służby. Pokazują, że profesjonalizm policjanta ruchu drogowego to połączenie wiedzy, doświadczenia, odporności na stres i gotowości do działania w najbardziej wymagających sytuacjach.



tekst: BRD KGP

zdjęcia: KWP w Łodzi