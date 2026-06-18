35 zarzutów korupcyjnych dla mieszkańca powiatu jarosławskiego Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia skierowanym do sądu zakończyła się sprawa inspektora Inspekcji Transportu Drogowego podejrzanego o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Mężczyzna usłyszał 35 zarzutów. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a śledztwo nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Zarzuty korupcyjne usłyszało także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali inspektorowi „łapówki”, w zamian za naruszenie przepisów prawa.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyli śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu, przeciwko 55-letniemu inspektorowi ITD . Mieszkaniec powiatu jarosławskiego został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Usłyszał łącznie 35 zarzutów korupcyjnych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w połowie września 2025 roku na podstawie informacji do jakich dotarli policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze ustalili, że inspektor ITD, w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej, przyjmował od cudzoziemców korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, uzależniając od uzyskania tej korzyści sposób przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego oraz możliwość odstąpienia od nałożenia kar pieniężnych i grzywien, co stanowiło naruszenie przepisów prawa, określających obowiązki i warunki przewozu drogowego. Z tego procederu 55-latek uczynił sobie stałe źródło dochodu.

W toku prowadzonych czynności, policjanci potwierdzili ten fakt, jak również zebrali materiał dowodowy, z którego wynikało, że zarówno inspektor ITD jak i inne osoby dopuściły się szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym.

55-latek został wówczas objęty policyjnym dozorem, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych, został zawieszony w czynnościach służbowych, a także miał zakaz opuszczania kraju. Przestępstwo, którego się dopuścił zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty korupcyjne usłyszało także 23 obywateli Ukrainy, którzy mieli związek z tą sprawą. Mężczyźni wręczali korzyści majątkowe 55-latkowi, w zamian za naruszenie przepisów prawa, polegające na odstąpieniu od prowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.