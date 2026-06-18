Akt oskarżenia za sprowadzenie 3000 ton odpadów Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, prowadzili śledztwo przeciwko 43-letniemu obywatelowi Włoch w sprawie nielegalnego przewozu transgranicznego odpadów. Akt oskarżenia w tej sprawie objął łącznie 218 zarzutów dotyczących blisko 3000 ton odpadów.

Śledztwo zostało wszczęte w wyniku materiałów własnych policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Stróże prawa ustalili, że przez teren Mysłowic poruszać się będzie samochód ciężarowy, który może przewozić nielegalne odpady. Po tej informacji 19 września 2025 roku funkcjonariusze z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 kierującego samochodem ciężarowym, który przewoził zużyte gaśnice bez wymaganego zezwolenia w związku z czym do pracy przystąpili mysłowiccy policjanci.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy ustalili, że odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów jest spółka ze Skawiny, której prezesem jest 43-letni obywatel Włoch.

Po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie śledczy przedstawili 43-latkowi 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia z m.in. Włoch, Norwegii i Chorwacji odpadów, bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgody zgodnie z obowiązującym prawem.

W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 218 czynów popełnionych w okresie od stycznia 2024 roku do września 2025 roku dotyczyły blisko 3000 ton odpadów w postaci zużytych gaśnic.

Wobec sprawcy wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na łączną sumę blisko 500 tys. zł.

Za przestępstwo z art. 183 § 1 w zw. z art. 183 § 4 kodeksu karnego grozi do 10 lat pozbawienia wolności. O losie obywatela Włoch zadecyduje teraz sąd.