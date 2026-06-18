Strzelińscy policjanci rozbili grupę oszustów. Dwaj podejrzani trafili do aresztu Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność w walce z przestępczością wymierzoną w osoby starsze i szczególnie narażone na działania oszustów. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy zatrzymano dwóch mężczyzn powiązanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na policjanta” oraz „na wnuczka”.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca 2026 roku. Do Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zgłosiła się 69-letnia mieszkanka powiatu strzelińskiego, informując, że została oszukana. Uwierzyła osobie, która w rozmowie telefonicznej podała się za jej córkę. Kobieta twierdziła, że spowodowała wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy, by uniknąć odpowiedzialności.

Dzięki zaangażowaniu policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji zatrzymano dwóch podejrzanych. Do zatrzymania doszło na terenie Wrocławia. Początkowo funkcjonariusze wytypowali i ujęli 19-letniego mężczyznę pełniącego funkcję tzw. odbieraka, odpowiedzialnego za przejmowanie pieniędzy od osób pokrzywdzonych. W toku dalszych czynności policjanci ustalili i zatrzymali również drugiego mężczyznę, który odpowiadał za logistyczne wsparcie przestępczego procederu.

Dodatkowo podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli środki, których posiadanie jest zabronione przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posiadania środków zabronionych.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Strzelinie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują zgromadzony materiał dowodowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób mogących mieć związek z działalnością grupy.

Policjanci nieustannie walczą z oszustami

Skuteczne działania strzelińskich kryminalnych są kolejnym przykładem determinacji funkcjonariuszy w zwalczaniu przestępczości godzącej w bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci każdego dnia prowadzą działania operacyjne, rozpoznawcze i profilaktyczne, których celem jest nie tylko zatrzymywanie sprawców, ale również zapobieganie kolejnym przestępstwom.

Oszustwa metodą „na policjanta” czy „na wnuczka” wciąż stanowią poważne zagrożenie. Przestępcy wykorzystują zaufanie, emocje oraz poczucie odpowiedzialności swoich ofiar. Najczęściej podszywają się pod członków rodziny, funkcjonariuszy Policji, prokuratorów lub pracowników instytucji państwowych, przekonując rozmówców do przekazania pieniędzy lub kosztowności pod pretekstem rzekomego zagrożenia, wypadku czy prowadzonej akcji policyjnej.

Dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu i zaangażowaniu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie kolejne osoby odpowiedzialne za ten przestępczy proceder zostały wyeliminowane. Mundurowi zapowiadają dalsze, zdecydowane działania wymierzone w sprawców oszustw oraz osoby czerpiące korzyści z przestępczej działalności.