Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany! Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z CPKP "BOA" i SPKP w Lublinie.

Do zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji doszło w poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nieznany sprawca oddał 5 strzałów z broni w kierunku ofiary. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie powołana została specjalna grupa śledcza.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Policyjne czynności skupiały się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej zbrodni. Sprawą zajmowali się policjanci z Komendy Mjeskiej Policji w Białej Podlaskiej wspierani przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W wyniku intensywnych czynności do sprawy zabójstwa dzisiaj rano zatrzymano pod Warszawą mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.

W zatrzymaniu brali udział kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wchodzący w skład powołanej specjalnej grupy śledczej oraz kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. W działaniach wspierali nas funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.