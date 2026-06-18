110 zarzutów dla 48-latka. Kryminalni zabezpieczyli części pochodzące z licznych kradzieży Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki pracy inowrocławskich kryminalnych przerwany został proceder związany z przechowywaniem nielegalnych części samochodowych pochodzących z pojazdów utraconych na terenie Polski oraz innych krajów Europy. 48-letni mężczyzna usłyszał łącznie 110 zarzutów.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego inowrocławskiej komendy przypuszczali, że prowadzona działalność na terenie jednej z posesji w Gniewkowie może być związana z nielegalnym procederem. Funkcjonariusze podejrzewali, że właściciel firmy przechowuje tam nielegalne części samochodowe. W poniedziałek (15.06 2026) pojechali zweryfikować swoje przypuszczenia i weszli na teren jego warsztatu. Na miejscu wszystko się potwierdziło. Tego samego dnia kryminalni zatrzymali do sprawy 48-letniego mężczyznę.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ujawnili i zabezpieczyli liczne części samochodowe, między innymi deski rozdzielcze, wahacze, elementy karoserii, skrzynie biegów oraz silniki. Jak ustalili śledczy, części te pochodziły z pojazdów utraconych w wyniku przestępstw na terenie Polski oraz innych państw europejskich. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 48-letniemu mieszkańcowi powiatu inowrocławskiego łącznie 110 zarzutów paserstwa.

Wczoraj (17.06.2026) mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności związane z prowadzoną przez niego działalnością przestępczą.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

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