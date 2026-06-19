Jak badania społeczne zmieniają Policję? 20 lat Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Zespół koordynatorów badań społecznych w Policji już od dwóch dekad wsłuchuje się w oczekiwania i opinie społeczne, dbając o to, by polska Policja była instytucją nowoczesną i dostosowaną do współczesnych wyzwań

W świecie procedur, rozbudowanych instytucji biurokratycznych oraz formalnych relacji łatwo zapomnieć, że instytucje tworzą ludzie, a ich cele są przede wszystkim społeczne. Obecnie trudno wyobrazić sobie zarządzanie wysoko wyspecjalizowaną organizacją o tak istotnym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa, jaką jest Policja, bez wiedzy dostarczanej przez badania społeczne. To – dwadzieścia lat temu – była główna myśl przyświecająca powołaniu Zespołu koordynatorów badań społecznych w Policji, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich KWP / KSP , Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych.

Początki nie były jednak łatwe. Gdy w 2005 roku decyzją Komendanta Głównego Policji utworzono Zespół, sytuacja była daleka od uporządkowanej. Poszczególne jednostki organizacyjne prowadziły łącznie ponad 400 badań na różnym szczeblu i różnym poziomie. Brakowało jednolitych procedur i standardów. Celem Przewodniczącej i inicjatorki powstania Zespołu – insp. Jadwigi Kubik – było nie tylko skoordynowanie projektów badawczych realizowanych w Policji, ale też wypracowanie dobrych praktyk w obszarze badań społecznych w oparciu o współpracę, wiedzę i bezpośrednią wymianę doświadczeń.

Przez kolejne lata Koordynatorzy utworzyli sieć specjalistów reprezentujących poszczególne komendy wojewódzkie/KSP, szkoły Policji i Komendę Główną Policji. Doskonalili warsztat badawczy, uczestniczyli w szkoleniach, wymieniali spostrzeżenia i rozwijali narzędzia analityczne.

Efektami tej pracy i współpracy są duże przedsięwzięcia badawcze obejmujące swoim zasięgiem obszar działania wszystkich KWP/KSP. Co roku na przełomie stycznia i realizowane jest badanie zewnętrzne na próbie 17 000 mieszkańców Polski powyżej 15 r.ż., reprezentatywne na obszar działania poszczególnych garnizonów oraz badania wewnętrzne, realizowanego na próbie około 12 000 policjantów i pracowników Policji na temat satysfakcji zawodowej oraz warunków pracy w Policji. Koordynatorzy konsultują narzędzia badawcze, monitorują realizację badań w terenie, prowadzą analizy i opracowują raporty na potrzeby swoich jednostek.

Przez 20 lat Zespół zrealizował również szereg innych badań opinii, które przełożyły się na wymierne rozwiązania, chociażby wpłynęły na obecny wygląd mundurów policyjnych.

W ramach prac Zespołu rozwijano też metody badań jakościowych, opracowywano scenariusze wywiadów, doskonalono sposoby prezentacji wyników badań ilościowych oraz wykorzystywano analizy społeczne w planowaniu strategicznym.

Koordynatorzy oprócz wskazanych badań ilościowych realizowali też wywiady indywidualne z policjantami z całej Policji. Dotyczyły one najważniejszych problemów codziennej służby na przykład badanie dotyczące biurokracji w Policji.

Największą wartością Zespołu jest przenoszenie indywidualnych obserwacji, ocen i spostrzeżeń wynikających z codziennej służby czy pracy na konkretne działania. To właśnie dzięki badaniom Kierownictwo Policji poznaje oczekiwania obywateli oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji, które są jednym z istotnych źródeł dla podejmowanych decyzji.

Na horyzoncie prac Zespołu widać nowe wyzwania w związku ze zmieniającą się technologią – wpływ i znaczenie sztucznej inteligencji, zaawansowana analityka, czy szybko zachodzące zmiany społeczne i polityczne, wymagające szybkich i precyzyjnych diagnoz.

Realizując badania opinii kierujemy się tym, że głównym zasobem Policji są ludzie, odbiorcą działań Policji też są ludzie. Ich opinie i oczekiwania, niezależnie od dynamiki otoczenia pozostaną kluczowe dla działań Policji.

(Gabinet Komendanta Głównego Policji)