Czwarty dzień finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” pełen emocji Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Każdy dzień finału XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” stawia przed uczestnikami nowe wyzwania. Po sprawdzianie wiedzy, umiejętności ratowniczych i strzeleckich, a także jazdy motocyklem, przyszedł czas na konkurencję, która od lat budzi największe zainteresowanie zarówno zawodników, jak i obserwatorów – jazdę sprawnościową samochodem służbowym. To ostatnie zadanie zadecydowało o końcowej klasyfikacji.

Czwartkowe zmagania odbyły się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu, gdzie zgromadzeni goście i obserwatorzy byli świadkami prawdziwie sportowych emocji. Na terenie ośrodka przygotowano wymagający tor jazdy sprawnościowej samochodem służbowym. To właśnie tutaj uczestnicy pokazali swoje umiejętności za kierownicą radiowozu, a każdy przejazd przyciągał uwagę obserwatorów.

Choć z pozoru konkurencja przypominała klasyczny przejazd przez tor przeszkód, w rzeczywistości była znacznie bardziej wymagająca. Liczyła się nie tylko szybkość, ale także precyzja i pełna kontrola nad pojazdem. Zawodnicy musieli bezbłędnie pokonać wyznaczoną trasę, zatrzymać samochód w odpowiednim miejscu, opuścić pojazd, przebiec wskazany odcinek, a następnie wrócić za kierownicę i ukończyć przejazd.

Każdy element zadania wymagał maksymalnego skupienia. Nawet najmniejsze potknięcie mogło kosztować utratę cennych sekund. Potrącenie pachołka, ominięcie przeszkody czy nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu oznaczało naliczenie kar, które często przesądzały o końcowym wyniku.

W codziennej pracy funkcjonariusze muszą podejmować szybkie decyzje, sprawnie manewrować pojazdem w trudnych warunkach, często podczas dynamicznej jazdy z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania, a jednocześnie zachowywać pełną kontrolę nad sytuacją. Konkursowy tor był odzwierciedleniem tych umiejętności - połączeniem techniki jazdy, refleksu, koordynacji ruchowej i odporności na stres.

Przejazdy zawodników, zarówno samochodem, jak i motocyklem służbowym, były jednymi z najbardziej dynamicznych konkurencji tegorocznego finału. O zwycięstwie decydowały często ułamki sekund, a różnice pomiędzy najlepszymi zawodnikami były minimalne.

Najlepiej z wymagającym torem poradził sobie mł. asp. Kamil Styrna, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, który uzyskał najlepszy rezultat i zwyciężył w konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem służbowym.

Po czterech dniach intensywnych zmagań uczestnicy mają już za sobą wszystkie konkurencje tegorocznej edycji. Wszyscy zawodnicy przez cztery dni rywalizacji mierzyli się z zadaniami wymagającymi wiedzy, precyzji, refleksu i odporności na stres. Pokonywali kolejne etapy konkursu, udowadniając, że potrafią zachować zimną krew zarówno na skrzyżowaniu, strzelnicy, torze sprawnościowym, jak i podczas działań ratowniczych.

Już jutro o godz. 13:00 w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbędzie się uroczyste zakończenie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, podczas którego zostaną zaprezentowani zwycięzcy i laureaci.

Zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową uroczystość, której będzie towarzyszyć policyjny piknik edukacyjny oraz stanowiska wystawione przez podmioty współpracujące.

Wstęp wolny.