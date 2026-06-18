Czwarty dzień finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” pełen emocji
Każdy dzień finału XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” stawia przed uczestnikami nowe wyzwania. Po sprawdzianie wiedzy, umiejętności ratowniczych i strzeleckich, a także jazdy motocyklem, przyszedł czas na konkurencję, która od lat budzi największe zainteresowanie zarówno zawodników, jak i obserwatorów – jazdę sprawnościową samochodem służbowym. To ostatnie zadanie zadecydowało o końcowej klasyfikacji.
Czwartkowe zmagania odbyły się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu, gdzie zgromadzeni goście i obserwatorzy byli świadkami prawdziwie sportowych emocji. Na terenie ośrodka przygotowano wymagający tor jazdy sprawnościowej samochodem służbowym. To właśnie tutaj uczestnicy pokazali swoje umiejętności za kierownicą radiowozu, a każdy przejazd przyciągał uwagę obserwatorów.
Choć z pozoru konkurencja przypominała klasyczny przejazd przez tor przeszkód, w rzeczywistości była znacznie bardziej wymagająca. Liczyła się nie tylko szybkość, ale także precyzja i pełna kontrola nad pojazdem. Zawodnicy musieli bezbłędnie pokonać wyznaczoną trasę, zatrzymać samochód w odpowiednim miejscu, opuścić pojazd, przebiec wskazany odcinek, a następnie wrócić za kierownicę i ukończyć przejazd.
Każdy element zadania wymagał maksymalnego skupienia. Nawet najmniejsze potknięcie mogło kosztować utratę cennych sekund. Potrącenie pachołka, ominięcie przeszkody czy nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu oznaczało naliczenie kar, które często przesądzały o końcowym wyniku.
W codziennej pracy funkcjonariusze muszą podejmować szybkie decyzje, sprawnie manewrować pojazdem w trudnych warunkach, często podczas dynamicznej jazdy z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania, a jednocześnie zachowywać pełną kontrolę nad sytuacją. Konkursowy tor był odzwierciedleniem tych umiejętności - połączeniem techniki jazdy, refleksu, koordynacji ruchowej i odporności na stres.
Przejazdy zawodników, zarówno samochodem, jak i motocyklem służbowym, były jednymi z najbardziej dynamicznych konkurencji tegorocznego finału. O zwycięstwie decydowały często ułamki sekund, a różnice pomiędzy najlepszymi zawodnikami były minimalne.
Najlepiej z wymagającym torem poradził sobie mł. asp. Kamil Styrna, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, który uzyskał najlepszy rezultat i zwyciężył w konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem służbowym.
Po czterech dniach intensywnych zmagań uczestnicy mają już za sobą wszystkie konkurencje tegorocznej edycji. Wszyscy zawodnicy przez cztery dni rywalizacji mierzyli się z zadaniami wymagającymi wiedzy, precyzji, refleksu i odporności na stres. Pokonywali kolejne etapy konkursu, udowadniając, że potrafią zachować zimną krew zarówno na skrzyżowaniu, strzelnicy, torze sprawnościowym, jak i podczas działań ratowniczych.
Już jutro o godz. 13:00 w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbędzie się uroczyste zakończenie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, podczas którego zostaną zaprezentowani zwycięzcy i laureaci.
Zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową uroczystość, której będzie towarzyszyć policyjny piknik edukacyjny oraz stanowiska wystawione przez podmioty współpracujące.
Wstęp wolny.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)