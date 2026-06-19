Policjanci ruszyli na ratunek 89-letniej kobiecie Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja świadka zdarzenia, policjantów oraz ratowników medycznych przyczyniła się do uratowania życia 89-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło we wtorek przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Raciborzu, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Po około 20 minutach resuscytacji udało się przywrócić funkcje życiowe seniorki.

We wtorek około godziny 10.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu krążenia u kobiety znajdującej się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci prewencji sierż. szt. Jakub Kijenia oraz sierż. Mateusz Wujec.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali zgłaszającego, który już prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjanci natychmiast włączyli się do działań ratunkowych, kontynuując masaż serca do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Ratownicy medyczni wspólnie z policjantami prowadzili dalszą resuscytację. Po około 20 minutach intensywnych działań udało się przywrócić funkcje życiowe 89-letniej kobiety, która została przewieziona do szpitala.

Postawa zgłaszającego zasługuje na szczególne uznanie. Szybkie rozpoczęcie resuscytacji przez świadka zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb znacząco zwiększyło szanse kobiety na przeżycie i pokazuje, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ta interwencja po raz kolejny pokazuje, że służba w Policji jest nieprzewidywalna, a funkcjonariusze każdego dnia muszą być gotowi do podejmowania działań ratujących ludzkie życie.

( KWP w Katowicach / mw)

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