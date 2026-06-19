Oszustwo logistyczne. W paczkach montował urządzenia do usuwania etykiet Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj 34-latek nadawał wartościową paczkę, która nie docierała do nadawcy, a sprawca żądał za jej rzekome zagubienie odszkodowania od firmy kurierskiej. Okazało się, że etykieta na paczce została zdalnie podmieniona, a w przesyłce zamiast drona czy kamery jest zainstalowane urządzenie podmieniające etykiety.

W poniedziałek, 11 maja br., w jednym z punktów nadawania paczek w Krakowie mężczyzna nadał wartościową paczkę. Z etykiety wynikało, że odbiorca znajduje się w Katowicach. W piątek, 22 maja br., do krakowskiej siedziby firmy kurierskiej, odpowiedzialnej za ruch przesyłek wpłynęła reklamacja z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości prawie 11 tys. złotych. Reklamujący poinformował, że przesyłka w której był dron z kamerą, nie dotarła do adresata więc wina leży po stronie firmy kurierskiej, bo paczka musiała zaginąć w drodze. Do reklamacji dołączył fakturę zakupu drona z jednej z sieci marketów RTV i AGD. Szybko okazało się, że faktura jest sfałszowana. Sklep nigdy nie dokonał sprzedaży na figurujące na niej dane personalne.

Informacja o próbie wyłudzenia odszkodowania na podstawie sfałszowanego dokumentu trafiła do śledczych. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Krakowie bardzo szybko ustalili personalia osoby, która nadawała paczkę i jak się okazało również ją odebrała. Ponadto ustalili, że ten sam mężczyzna nadał kolejną przesyłkę 7 czerwca br. a jej odbiór miał się odbyć 11 czerwca.

11 czerwca, na krakowskich Czyżynach, w sklepie spożywczym realizującym odbiory paczek policjanci zatrzymali podczas odbioru przesyłki 34-letniego mężczyznę, podejrzewanego o oszustwa na szkodę firmy kurierskiej.

Według śledczych 34-latek działał w ten sposób, że nadawał paczki na fałszywe dane osobowe ubezpieczając je wcześniej jako wartościowe, a następnie poprzez sterowane zdalnie urządzenie w paczce (z własnym źródłem zasilania, kamerą oraz odbiornikiem) niszczył górną etykietę doprowadzając do rzekomego zaginięcia paczki. Po zamianie etykiet paczka jako inna wracała do sprawcy, który do jej odbioru wykorzystywał kolejny zestaw fałszywych danych myląc w ten sposób trop.

Sprawca zgłaszał jej zaginięcie udowadniając, że w paczce znajdował się wartościowy przedmiot np. dron, na zakup którego przedstawiał firmie kurierskiej fakturę. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 34-latka policjanci znaleźli kolejną paczkę z urządzeniami elektronicznymi w środku świadczącą o przestępczym procederze. Podczas przeszukania znaleziono także telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie 60 tys. złotych. Najprawdopodobniej pochodzącą z tego przestępstwa.

Śledczy ustalili, że przez okres 2 lat mógł nadać ok. 30 takich paczek. Pracujący nad sprawą funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności sprawy.