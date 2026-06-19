Wielki finał trzeciej odsłony kampanii #ZnamTeNumery za nami Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Telewizja Puls i Komenda Główna Policji zakończyły trzecią edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej #ZnamTeNumery, której celem jest edukacja osób starszych i ich bliskich oraz zwrócenie uwagi na grożące im wyłudzenia danych osobowych czy pieniędzy. Wielkim finałem tej edycji było ogłoszenie 17 czerwca br. zwycięzców w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych, którego tematyka była inspirowana przesłaniem kampanii a celem – upowszechnianie wiedzy o dobrych praktykach i bezpieczeństwie seniorów.

Pierwsze miejsce zajęła Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, którą odwiedzili aktorzy z serialu „Lombard. Życie pod zastaw” - ambasadorzy #ZnamTeNumery: Małgorzata Szeptycka, Dominik Dąbrowski, Teodor Gonera i Kinga Zawodnik oraz reprezentanci Telewizji Puls i Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

- W tej odsłonie kampanii postawiliśmy na międzypokoleniowe rozmowy i zachęcaliśmy dzieci, aby to one przejęły inicjatywę i uświadamiały swoich rodziców, dziadków, jak zgubny jest brak ostrożności w social mediach, Internecie, a nawet w życiu codziennym. Zwieńczeniem naszych działań był konkurs dla szkół podstawowych - dzieciaki miały nagrywać video inspirowane kampanią #ZnamTeNumery. Wpłynęło prawie 100 prac, wszystkie były bardzo kreatywne i zabawne, ale zwycięzca może być tylko jeden: jest nim Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie. Kochani, serdecznie Wam gratuluję, dobra robota! – podsumował ten etap kampanii Dominik Dąbrowski, aktor serialu „Lombard. Życie pod zastaw” i ambasador kampanii #ZnamTenumery.

- Cieszymy się, że nasz konkurs wzbudził zainteresowanie i pokazał, że bezpieczeństwo seniorów jest sprawą ważną i że dzieci czują istotę problemu. Świat przyspiesza, coraz trudniej odróżnić prawdę od fake newsów, oszuści wymyślają kolejne sposoby pozbawienia nas oszczędności czy wykradzenia danych osobowych, więc tym bardziej wzmożona czujność jest wskazana. Materiały instruktażowe dla nauczycieli, przygotowane przez Telewizję Puls i Komendę Główną Policji, zostały już pobrane ze strony znamtenumery.pl prawie 1000 razy, co potencjalnie oznacza, że nauczyciele przeprowadzili prawie 1000 lekcji na temat bezpieczeństwa. To bardzo budujące – powiedziała Justyna Ganczarek, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Telewizji Puls – Zakończyliśmy trzeci etap kampanii #ZnamTenumery i już przygotowujemy się do czwartej odsłony, z którą chcemy ruszyć przed końcem roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy nas wspierają i zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których ważne jest bezpieczeństwo seniorów – dodała Justyna Ganczarek.

- Konkurs pokazał, że młodzi ludzie potrafią nie tylko dostrzegać zagrożenia, ale także aktywnie włączać się w budowanie bezpieczeństwa swoich najbliższych. Dla Policji jest to szczególnie ważny sygnał, ponieważ codziennie zgłaszają się do nas osoby, które zostały oszukane. Pamiętajmy, że przestępcy wykorzystują pośpiech, zaufanie i działają na emocjach. Zwycięskie prace udowadniają, że kampania #ZamTeNumery skutecznie zachęca młode pokolenie do rozmowy z rodzicami i dziadkami o bezpieczeństwie, a właśnie taka wiedza przekazywana w rodzinie często stanowi najskuteczniejszą ochronę przed przestępcami – podkreślają przedstawiciele Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

- Towarzyszą mi ogromne emocje, nie spodziewałam się, że dzieciaki zdobędą pierwsze miejsce, ale ja wierzę w swoich uczniów. Mają świetne pomysły – wszystkie filmy, które wcześniej nakręcili, miały w sobie „to coś”, dlatego wiem, że ten film miał dużą szansę na pierwsze miejsce i tak też się stało. Dla szkoły na pewno jest to prestiżowe wyróżnienie, które na długo pozostanie nam w pamięci. O naszej placówce i jej uczniach będzie się mówić, ale też widzę, że dzieci są bardzo zadowolone, co jest dla mnie najważniejsze – zbierają autografy, robią zdjęcia, mieli okazję poznać aktorów na żywo. Na pewno te wyjątkowe chwile zapamiętają na długo. Równie istotny jest sam przekaz kampanii #ZnamTeNumery i mam nadzieję, że wezmą go sobie do serca i będą przestrzegać swoich najbliższych seniorów przed nieprzemyślanymi ruchami na klawiaturze czy w telefonie – powiedziała Barbara Starek, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie.

Nagrodą w konkursie był voucher na 5 000 zł oraz spotkanie z aktorami kultowego serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

Pełna lista zwycięzców:

1 miejsce: Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie (województwo śląskie).

2 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie (województwo dolnośląskie).

3 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie (województwo świętokrzyskie).

Jury postanowiło również przyznać dwa wyróżnienia pracom ze szkół:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych (województwo podlaskie).

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie (województwo pomorskie).

Trzecia odsłona kampanii #ZnamTeNumery

W tej odsłonie kampanii organizatorzy zachęcali dzieci, aby działały na rzecz bezpieczeństwa swoich bliskich, a edukowali je: influencerka Kinga Zawodnik, Dominik Dąbrowski - aktor serialu „Lombard. Życie pod zastaw” wraz z podinsp. Jackiem Rybickim z Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Od listopada 2025 do czerwca 2026 prowadzili w wybranych szkołach zajęcia profilaktyczne, na których tłumaczyli dzieciom, jak mogą edukować swoich bliskich i chronić ich przed oszustwami – zwłaszcza tymi z wykorzystaniem nowych technologii.

Zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez Telewizję Puls, Kingę Zawodnik, Dominika Dąbrowskiego i Policję, miały zachęcić nauczycieli w całej Polsce do tego, aby poprowadzili własne zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa. W tym celu organizatorzy przygotowali pakiet materiałów, które można nieodpłatnie pobierać ze strony https://znamtenumery.pl/ i wykorzystać np. na lekcji wychowawczej. Do czerwca 2026 odnotowano prawie 1000 pobrań.

Materiały do pobrania na: znamtenumery.pl

Źródło: tvpuls.pl