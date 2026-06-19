Nieuczciwy sprzedawca w sieci usłyszał 102 zarzuty za oszustwa Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Brak przesyłki zakupionego towaru, a także brak kontaktu ze sprzedającym był przyczyną złożenia zawiadomienia o oszustwie. Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną ustalili sprawcę i dotarli do ponad stu poszkodowanych osób. 61-letniemu mieszkańcowi Bytomia przedstawiono łącznie 102 zarzuty. Policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas internetowych zakupów.

Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną od dłuższego czasu prowadzili sprawę dotyczącą oszustw internetowych. Nieuczciwy sprzedawca zamieszczał na platformie internetowej ogłoszenia dotyczące możliwości zakupu różnego rodzaju towarów, takich jak zabawki czy artykuły plażowe. Proceder polegał na tym, że po otrzymaniu pieniędzy nie wysyłał zakupionego towaru, a kontakt z nim się urywał.

Podczas szeregu czynności i ustaleń stróże prawa docierali krok po kroku do oszukanych osób z terenu całej Polski. Ponad sto poszkodowanych osób straciło swoje pieniądze. Były to kwoty od kilku złotych do ponad tysiąca. Bytomscy policjanci ustalili sprawcę, a podejrzanym w sprawie jest 61-letni mieszkaniec Bytomia, któremu przedstawiono łącznie 102 zarzuty. Sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, o jej wymiarze ostatecznie zdecyduje sąd.

Przypominamy kilka prostych zasad, które znacząco mogą utrudnić działanie potencjalnemu oszustowi:

Starajmy się, o ile to możliwe, nie wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem produktu, zwłaszcza gdy kupujemy przedmiot od osoby prywatnej. Zakup towaru za pobraniem jest najbardziej rozsądny. W przypadku przedpłaty na konto należy wybierać tylko doświadczonych i pozytywnie opiniowanych sprzedawców;

Uważajmy na „wyjątkowe okazje”, zbyt niska cena produktu powinna być już dla klienta informacją o tym, że możemy mieć do czynienia z oszustwem;

Podczas zakupów przez internet warto sprawdzić opinie o sklepie, jak przebiegały zakupy innych, czy ktoś zgłaszał jakieś nieprawidłowości;

Należy pamiętać, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać numer telefonu stacjonarnego oraz adres i inne dane rejestracyjne - numery NIP i REGON. Powinien być też zamieszczony nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), który można zweryfikować online , np. pod adresem www.krs-online.com.pl;

, pod adresem www.krs-online.com.pl; Zawsze przed transakcją należy przejrzeć opinię (komentarze) użytkownika portalu aukcyjnego, należy również pamiętać, że nie liczy się tylko duża ilość pozytywnych komentarzy, które mogą być celowo „wypracowane” poprzez zakupy przedmiotów o znikomej wartości, ale też ich statystyka – na przykład kilka ostatnio dodanych negatywnych komentarzy może świadczyć o przejęciu konta uczciwie handlującego użytkownika przez dokonującego oszustwa przestępcę;

O tym czy bierzemy udział w nieuczciwej aukcji, może wiele powiedzieć opis aukcji lub załączone do niej zdjęcia. Pamiętać należy, że jeżeli zdjęcia nie są wykonane przez sprzedającego, tylko pochodzą np. ze strony producenta lub innej aukcji, może to świadczyć o tym, że sprzedający nie jest w posiadaniu wystawianego na sprzedaż towaru;

Jakiekolwiek podejrzenia, powinny skutkować odstąpieniem od transakcji;

Przed dokonaniem zapłaty powinno się skontaktować ze sprzedawcą – im więcej informacji o sobie udostępnia (np. adres i telefon) tym lepiej;

W wypadku przedpłaty na konto należy wybierać tylko doświadczonych i pozytywnie opiniowanych sprzedawców;

Unikajmy bezwzględnie dokonywania zapłaty za zakupiony towar poprzez różne systemy płatności, które nie pozwalają w żaden sposób zidentyfikować odbiorcę naszej płatności;

Nie należy dokonywać transakcji przez tzw. kupowanie poza aukcją. Oszuści mogą traktować serwis aukcyjny jako sposób pozyskania ofiary. Przestępca proponuje nieświadomej zagrożenia osobie zakup po niższej cenie, ale bez pośrednictwa serwisu - choćby po to, by uniknąć opłat pobieranych przez serwis aukcyjny. Należy wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji późniejsze dochodzenie swoich roszczeń, jak i postępowanie dowodowe jest bardzo utrudnione;

Jeśli pojawia się choć cień niepewności odnośnie sprzedającego, a istnieje taka możliwość, należy wybrać funkcję depozytową portalu, unikając transakcji z osobami, które nie chcą się zgodzić na taką formę płatności;

Jeżeli przesyłkę przesłano za zaliczeniem pocztowym - można otworzyć paczkę przy pracowniku poczty lub kurierze i w przypadku ujawnienia oszustwa, należy spisać protokół i złożyć zawiadomienie na policji;

Co zrobić, gdy jednak mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa?

Przede wszystkim należy jak najszybciej poinformować administratorów danego serwisu;

Zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, jak również całą korespondencję ze sprzedawcą;

Zgłosić się wraz z dokumentami do najbliższej jednostki Policji;

Gdy do oszustwa doszło na aukcji internetowej, należy skompletować dane: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, nick sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mail, sposób kontaktu ze sprzedającym - jego e-mail, nr telefonu, adres sposób dokonania zapłaty - przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

Nie zapominajmy o ochronie swoich danych personalnych. Uchroni nas to przed wplątaniem w przestępczą aktywność oszustów aukcyjnych, dlatego:

Nie należy logować się do serwisów z innego komputera niż nasz własny, gdyż nie mamy pewności, że na danym komputerze nie jest uruchomione oprogramowanie do pozyskiwania informacji, które powinny być znane tylko nam lub nawet czy jest na nim zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami złośliwego oprogramowania;

Nie należy podawać żadnych danych w odpowiedzi na rzekome zapytania od administracji serwisu aukcyjnego, są to preparowane przez oszustów e-maile celem przejęcia naszego konta użytkownika;

Nie należy dokonywać płatności i logować się do serwisów z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do internetu.