Ojciec i syn podejrzani o pobicie taksówkarza zatrzymani przez sopockich kryminalnych Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego sopockiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie taksówkarza. Do zdarzenia doszło w nocy 16 czerwca br. na al. Niepodległości w Sopocie po sprzeczce dotyczącej trasy przejazdu. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, w tym złamania żeber. Już następnego dnia podejrzewani - 61-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego 32-letni syn z Gdańska - zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 16 na 17 czerwca br. na al. Niepodległości w Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwaj pasażerowie - ojciec i syn podróżujący taksówką z Gdyni do Gdańska - wszczęli awanturę dotyczącą wybranej trasy przejazdu. W pewnym momencie przestraszony zachowaniem pasażerów taksówkarz zatrzymał pojazd i z niego wysiadł. Wówczas nietrzeźwi mężczyźni zaatakowali go i pobili.

W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, w tym złamania żeber oraz licznych potłuczeń.

Sprawą natychmiast zajęli się sopoccy kryminalni, którzy przeprowadzili szereg czynności operacyjnych. Dzięki ustaleniom 17 czerwca funkcjonariusze zatrzymali obu podejrzewanych. Okazali się nimi 61-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego 32-letni syn, mieszkaniec Gdańska.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec obu mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym.