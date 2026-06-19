Podejrzany o zabójstwo zatrzymany Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Szczecińscy policjanci zatrzymali 25 - latka podejrzewanego o zabójstwo innego mężczyzny. Decyzją sądu zatrzymany przebywa teraz w areszcie. Za popełnioną zbrodnię może w więzieniu spędzić znaczną część swojego życia.

Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia, kiedy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego pracodawcy, że jeden z jego pracowników miał nie pojawiać się w pracy od dwóch dni i nie ma z nim żadnego kontaktu, a jego mieszkanie jest zamknięte. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Pod wskazanym adresem funkcjonariusze ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan mężczyzny wskazywał na brak funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły Zespół Ratownictwa Medycznego.

W związku z podejrzeniem zabójstwa, rozpoczęto natychmiastowe poszukiwania potencjalnego sprawcy bądź sprawców. W tym momencie do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali policjanci kryminalni zarówno z Komisariatu Nad - Odrą, jak i z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Pozyskane przez funkcjonariuszy informacje i ustalenia doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego już kilka godzin od ujawnienia ciała.

W tej chwili 25 - letni mieszkaniec podszczecińskiej miejscowości usłyszał już zarzut i przebywa w areszcie, a w sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury. Podejrzanemu za zabójstwo grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.