Wyłudzali odszkodowania za fikcyjne szkody komunikacyjne. Dwaj mężczyźni z zarzutami Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Braniewscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu lidzbarskiego podejrzanych o wyłudzanie nienależnych odszkodowań z tytułu fikcyjnych szkód komunikacyjnych. Według śledczych sprawcy mieli doprowadzić różne firmy ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę około 80 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór.

Z ustaleń policjantów wynika, że proceder trwał blisko rok – od kwietnia 2025 roku do czerwca 2026 roku. W tym czasie podejrzani działali razem i wielokrotnie zgłaszali do firm ubezpieczeniowych fikcyjne zdarzenia drogowe, na podstawie których ubiegali się o wypłatę nienależnych odszkodowań. W każdym przypadku występowali jako osoby zgłaszające szkody, które w rzeczywistości nie miały miejsca lub których okoliczności zostały celowo sfabrykowane.Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy straty poniesione przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe wynoszą około 80 tysięcy złotych.

Sprawa została zainicjowana i rozwinięta na podstawie materiałów zgromadzonych przez policjantów z Zespołu do walki z Przestępczością Ekonomiczną. Dzięki konsekwentnej pracy funkcjonariuszy oraz podjętym czynnościom procesowym udało się przerwać przestępczy proceder i zapobiec kolejnym wyłudzeniom na szkodę firm ubezpieczeniowych.

W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów podejrzanym. Obaj mężczyźni – 29 i 34-latek usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia odszkodowania oraz oszustwa, tj. czynów z art. 298 oraz 286 Kodeksu karnego. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Braniewie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają ujawnienia kolejnych przypadków oszustw.