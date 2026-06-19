Zakończenie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Po czterech dniach wymagających zmagań sprawdzających wiedzę, umiejętności praktyczne oraz sprawność funkcjonariuszy ruchu drogowego, w Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbyło się uroczyste zakończenie XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Tegoroczny finał zgromadził najlepszych policjantów ruchu drogowego reprezentujących wszystkie garnizony Policji, którzy przez kilka dni rywalizowali o tytuł najlepszego funkcjonariusza ruchu drogowego w Polsce. W uroczystym zakończeniu uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji.

Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” od czterech dekad stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w policyjnym kalendarzu. Celem rywalizacji jest nie tylko wyłonienie najlepszych funkcjonariuszy ruchu drogowego, lecz także podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana doświadczeń oraz popularyzowanie najwyższych standardów służby na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Konkurs, z kilkuletnimi przerwami, organizowany jest od 1986 roku i przez lata stał się symbolem profesjonalizmu oraz zaangażowania policjantów pełniących służbę na polskich drogach.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia była uroczysta ceremonia zakończenia zorganizowana na terenie funkcjonującej od 1 stycznia 2026 roku Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. W obecności przedstawicieli kierownictwa Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz licznie zgromadzonych gości i mieszkańców, ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu, honorując funkcjonariuszy, którzy wykazali się najwyższym poziomem profesjonalizmu i przygotowania zawodowego.

Swoją obecnością dzisiejszą uroczystość zaszczycili m.in.:

Marcin Kierwiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w MSWiA,

Cezary Tomczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji,

Dorota Ryl – Wojewoda Łódzki,

Robert Koźlak – p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego,

nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,

insp. dr Krzysztof Dymura – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,

płk Paweł Bielec – Szef Oddziału Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

Bartosz Bieliński – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i Prezes Automobilklubu Wielkopolski,

Mariusz Wasiak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego – SEPERD oraz Bogusław Szulęcki – członek Zarządu.

Obecni byli również przedstawiciele kierownictwa polskiej Policji, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją oraz uczniowie z klas mundurowych.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 złożeniem meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości. Następnie podniesiono Flagę Państwową, odśpiewano hymn oraz chwilą ciszy upamiętniono wszystkich zmarłych policjantów ruchu drogowego.

Na początku oficjalnej części gospodarz dzisiejszej uroczystości, insp. Maciej Marciniak, Komendant Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, przywitał zgromadzonych gości i wszystkich zawodników.

- Gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy uczestniczyli w XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruch Drogowego”. Jest to szczególne wydarzenie dla naszej szkoły, jako najmłodszej szkoły Policji w Polsce i jednocześnie pierwszej wyspecjalizowanej w kształceniu policjantów z zakresu ruchu drogowego. Jestem pewien, że pośród Was są przyszli wykładowcy ruchu drogowego. Zapraszam finalistów oraz wszystkich policjantów ruchu drogowego do współpracy z naszą szkołą. Wasze doświadczenie jest bezcenne i powinno być przekazywane kolejnym pokoleniom funkcjonariuszy – powiedział insp. Maciej Marciniak.

Momentem, na który wszyscy czekali było odczytanie przez Sędziego Głównego Konkursu mł. insp. Agnieszkę Sałkowską - Naczelnika Wydziału Koordynacji i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, listy zwycięzców:

Konkurencja K1 – test ze znajomości przepisów

Zwycięzca: sierż. Mateusz KOWALSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi,

Konkurencja K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem

Zwycięzca: mł. asp. Łukasz ŁASKAWSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie,

Konkurencja K3 - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu

Zwycięzca: sierż. Rafał NOWORÓL, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,

Konkurencja K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym

Zwycięzca: asp. Paweł WALASEK, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,

Konkurencja K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze

Zwycięzca: mł. asp. Kamil STYRNA, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

Konkurencja K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Zwycięzca: asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kraków.

Klasyfikacja drużynowa:

- 1 miejsce z liczbą 321 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Krakowie w składzie:



asp. Kamil CADER,

mł. asp. Kamil STYRNA,

- 2 miejsce z liczbą 319 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Łodzi w składzie:



st. sierż. Dawid KRZESZEWSKI,

sierż. Mateusz KOWALSKI,

- 3 miejsce z liczbą 297 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Kielcach w składzie:



asp. Kamil PRASAŁ,

asp. Paweł WALASEK.

Klasyfikacja indywidualna:

- 1 miejsce z liczbą 168 pkt. zajął reprezentant KWP w Łodzi, sierż. Mateusz KOWALSKI,

- 2 miejsce z liczbą 164 pkt. w konkursie zajął reprezentant KWP w Krakowie, mł. asp. Kamil STYRNA,

- 3 miejsce w konkursie z liczbą 158 pkt. zajął reprezentant KWP w Kielcach, asp. Paweł WALASEK.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali okolicznościowe puchary i dyplomy, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu.

Honorowi uczestnicy konkursu, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, otrzymali okolicznościowe puchary i dyplomy.

Dla najlepszych drużyn przygotowane zostały puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Laureaci klasyfikacji indywidualnej, oprócz dyplomów i pucharów, otrzymali odznaki „Zwycięzca konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”, nagrody pieniężne i rzeczowe oraz wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Było to uhonorowanie nie tylko osiągniętych wyników, ale przede wszystkim codziennej służby wykonywanej na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrał Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Tegoroczny konkursu jest niezwykle ważny, ponieważ odbył się w nowo powstałej Szkole Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. To bardzo ważny element rozwoju policyjnego szkolnictwa w obszarze ruchu drogowego. Dzisiaj mamy przed sobą policjantów, którzy przeszli eliminacje w swoich województwach i są najlepsi z najlepszych. W imieniu kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji chcę Wam wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, świetne przygotowanie i efekty Waszej służby – powiedział Czesław Mroczek.

Kilka słów do zawodników i zgromadzonych gości skierował także Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

- Współpraca pomiędzy polską Policją a żołnierzami Wojska Polskiego przebiega modelowo, zwłaszcza w obszarze związanym z zabezpieczeniem polskiej granicy. Dziękuję za Waszą ciężką służbę, realizowaną często w bardzo trudnych warunkach. Gratuluję wszystkim zawodnikom – powiedział Cezary Tomczyk.

Następnie do uczestników konkursu i zgromadzonych gości zwróciła się Dorota Ryl, Wojewoda Łódzki.

- Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, szczególnie tym, którzy osiągnęli w nim najlepsze wyniki. To świadczy o Waszym przygotowaniu do służby oraz determinacji. Cieszę się, że powstała Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, w której będą mogli kształcić się policjanci ruchu drogowego – w tym miejscu jest ogromny potencjał – powiedziała Dorota Ryl.

Podczas uroczystości słowa do uczestników wydarzenia skierował także nadinsp. Roman Kuster, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

- To niezwykle ważne wydarzenie mające na celu uhonorowanie policjantów pełniących służbę w białych czapkach, których każdego dnia jest ponad 4 000 na polskich drogach. Codziennie wychodzicie do służby, wpisując się w motto polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”. Dążymy do wizji zero, aby w 2050 roku nie było ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Te nowe narzędzia prawne, penalizujące niebezpieczne i brawurowe zachowania na drogach, mają nas do niej przybliżyć. Za Waszą służbę, w imieniu gen. insp. Marka Boronia Komendanta Głównego Policji, nisko Wam się kłaniam – powiedział nadinsp. Roman Kuster.

Na zakończenie swojego wystąpienia generał Roman Kuster wypowiedział tradycyjną już formułę zamykającą tegoroczną edycję konkursu.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że sukcesy osiągane przez policjantów ruchu drogowego mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Systematyczne doskonalenie zawodowe, udział w specjalistycznych szkoleniach oraz możliwość konfrontowania swoich umiejętności podczas konkursów pozwalają funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej realizować zadania związane z ochroną życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Oprawę ceremonii zapewniły pododdziały i poczty sztandarowe Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoły Policji w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji, podkreślając rangę i prestiż finału XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Całości uroczystości dopełniła defilada kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz orkiestry.

Honorowy patronat nad finałem objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach.

Partnerami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Polski Związek Motorowy.

Podczas ostatniego dnia konkursu zaproszeni goście oraz uczniowie lokalnych szkół uczestniczyli w pikniku edukacyjnym, który odbył się na terenie Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu. Mogli zapoznać się z policyjnym sprzętem m.in. radiowozami czy łodziami oraz byli świadkami specjalnego pokazu policyjnych kontrterrorystów oraz łódzkich policjantów ruchu drogowego. To także doskonała okazja do rozmowy z policjantami na co dzień pełniącymi służbę w całym kraju. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się również stoiska promocyjne partnerów wydarzenia.

Tegoroczny finał po raz kolejny potwierdził, że polscy policjanci ruchu drogowego należą do grona doskonale przygotowanych specjalistów, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo milionów użytkowników dróg. Konkurs stał się nie tylko areną sportowej rywalizacji, ale również świętem profesjonalizmu, zaangażowania i służby na rzecz obywateli.

Tekst: Biuro Ruchu Drogowego KGP

Zdjęcia i film: KWP w Łodzi