Dziecko zatrzaśnięte w samochodzie. Szybka reakcja policjantek zapobiegła tragedii Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj na jednym z parkingów podziemnych na osiedlu Krzyki we Wrocławiu. Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się wewnątrz pojazdu, przypadkowo zatrzasnął drzwi, pozostając sam w aucie. Z pomocą przybyły policjantki z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, które szybko pomogły uwolnić dziecko.

Ze względu na panujące wysokie temperatury oraz realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, zaniepokojona matka natychmiast powiadomiła służby ratunkowe.

Na miejsce skierowano patrol z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec. Policjantki, które jako pierwsze dotarły na miejsce, błyskawicznie oceniły sytuację. Mając na uwadze upływający czas oraz bezpieczeństwo dziecka, podjęły decyzję o wybiciu szyby od strony kierowcy, co umożliwiło szybkie wydostanie malucha z wnętrza pojazdu.

Z pomocą przybył również zespół ratownictwa medycznego, który skontrolował stan zdrowia dziecka. Na szczęście dziecko nie odniosło żadnych obrażeń i nie wymagało hospitalizacji.

Przypominamy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas. Wysoka temperatura wewnątrz samochodu może w ciągu kilku minut doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia.