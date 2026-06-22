Trzymiesięczny areszt dla dwóch „odbieraków” Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W miniony czwartek na terenie województwa dolnośląskiego starachowiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Mają oni związek z sytuacja sprzed kilku dni, w której 78-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego uwierzyła w historię z wypadkiem i przekazała oszustom pieniądze i biżuterię. W piątek Sąd Rejonowy w Starachowicach na wniosek prokuratury zastosował wobec nich środki zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Początek historii miał miejsce w 12 czerwca br. na terenie gminy Wąchock. Wówczas do 78-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Kobieta usłyszała, że zięć spowodował wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję, aby uniknął więzienia. Kobieta uwierzyła, że cała historia jest prawdziwa i przekazała biżuterie oraz gotówkę na łączną kwotę 80 000 złotych mężczyźnie, który przyszedł do jej domu.

Sprawą oszustwa zajęli się starachowiccy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w miniony czwartek na terenie województwa dolnośląskiego w miejscowości Kłodzko zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat, którzy mieli związek z oszustwem.

Dodatkowo przy 19-latku w trakcie zatrzymywania policjanci ujawnili środki psychotropowe. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z oszustem, a młodszy z nich dodatkowo zarzut podsiadania środków psychotropowych.

W piątek na wniosek Prokuratury Rejonowej w Starachowicach miejscowy sąd zastosował wobec obu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kodeks karny za przestępstwo oszustwa przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.