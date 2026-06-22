Policjanci ruszyli z pomocą krwawiącemu mężczyźnie Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Widok licznych śladów krwi na klatce schodowej jednego z budynków w Jelczu-Laskowicach wzbudził niepokój policjantów. Chwilę później funkcjonariusze odnaleźli 43-letniego mężczyznę z poważnie rozciętą dłonią, który od dłuższego czasu bezskutecznie próbował zatamować krwawienie. Jego stan szybko się pogarszał – tracił przytomność i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. W tej sytuacji liczyła się każda minuta, a dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

20 czerwca 2026 roku podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie Jelcza-Laskowic, policjanci podjęli działania ratunkowe wobec 43-letniego mężczyzny, który wymagał pilnej pomocy medycznej.

Funkcjonariusze, sprawdzając klatkę schodową jednego z budynków w Jelczu-Laskowicach, zauważyli liczne ślady krwi prowadzące do wspólnej łazienki znajdującej się na pierwszym piętrze. Na miejscu zastali mężczyznę z obficie krwawiącą raną dłoni. Jak ustalili, do urazu doszło w wyniku pęknięcia naczynia, które trzymał w ręku.

43-latek oświadczył, że od dłuższego czasu samodzielnie próbował opatrzyć ranę, jednak bezskutecznie. Dodatkowo nie posiadał telefonu komórkowego, przez co nie mógł wezwać pomocy. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i podjęli działania mające na celu zatamowanie krwotoku.

Po chwili mężczyzna zaczął uskarżać się na zawroty głowy i osłabienie, a następnie kilkukrotnie tracił przytomność. Widząc pogarszający się stan 43-latka, funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu ratowników monitorowali jego stan, udzielali niezbędnej pomocy oraz dbali o jego bezpieczeństwo.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej i zaopatrzono ranę.

Pamiętajmy! Nawet pozornie niegroźne skaleczenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W przypadku silnego krwawienia lub innych obrażeń nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Szybka reakcja świadków oraz służb ratunkowych często decyduje o zdrowiu, a nawet życiu rannej osoby.

Ta interwencja po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest czujność, umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz gotowość do niesienia wsparcia osobom znajdującym się w potrzebie. Czasem jeden telefon, właściwa reakcja lub kilka minut poświęconych drugiemu człowiekowi może uratować jego zdrowie, a nawet życie.