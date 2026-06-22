Sekundy decydowały o życiu. Policjanci wynieśli 53-latka z zadymionego budynku Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Czujność, szybka ocena sytuacji i zdecydowane działanie pozwoliły uratować życie 53-letniemu mieszkańcowi gminy Rokietnica. St. sierż. Alicja Gontarz oraz sierż. Andrzej Wilhelm z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, pełniąc służbę patrolową, zauważyli wydobywający się z budynku dym. Nie czekając na rozwój wydarzeń wyważyli drzwi, weszli do zadymionego domu i ewakuowali nieprzytomnego mężczyznę. Sierż. Andrzej Wilhelm na co dzień także strażak OSP w Napachaniu, wykorzystał doświadczenie zdobyte podczas działań ratowniczo-gaśniczych i zapobiegł również rozprzestrzenianiu się ognia przed przyjazdem strażaków.

Błyskawiczna reakcja uratowała życie

Do zdarzenia doszło 18 czerwca 2026 roku w Napachaniu. Około godziny 14.00 policjanci pełniący służbę patrolową zauważyli dym wydobywający się z jednorodzinnego domu przy ul. Starzyńskiej. Gdy dotarli na miejsce, zastali zaniepokojonych sąsiadów, którzy poinformowali ich, że wewnątrz budynku znajduje się mężczyzna i istnieje realne zagrożenie dla jego życia.

Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego oraz zaalarmowane już służby ratunkowe. Widząc jednak, że każda sekunda może decydować o ludzkim życiu, podjęli decyzję o natychmiastowym wejściu do budynku. Po wyważeniu drzwi rozpoczęli przeszukanie zadymionego wnętrza.

Nieprzytomny mężczyzna w środku płonącego domu

W jednym z pomieszczeń policjanci odnaleźli 53-letniego mieszkańca posesji. Mężczyzna był nieprzytomny, miał utrudniony oddech, słabo wyczuwalny puls oraz widoczne obrażenia - poparzenia w okolicy oczu. Funkcjonariusze niezwłocznie ewakuowali go na zewnątrz i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W działaniach szczególnie przydatne okazało się doświadczenie sierż. Andrzeja Wilhelma, który poza służbą w Policji jest również strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Jego wiedza i praktyka zdobyta podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych pozwoliły sprawnie ocenić zagrożenie i skutecznie działać w ekstremalnych warunkach.

Źródłem pożaru był garnek z płonącym olejem

Po ewakuacji poszkodowanego policjanci ustalili źródło pożaru. Okazał się nim pozostawiony na włączonym piekarniku garnek z płonącym olejem. Ogień sięgał już niemal sufitu, a zadymienie objęło znaczną część budynku.

Funkcjonariusze skutecznie ugasili źródło ognia i wynieśli garnek na zewnątrz, zapobiegając rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne pomieszczenia. Ich zdecydowane działania ograniczyły straty materialne i wyeliminowały dalsze zagrożenie dla mieszkańców okolicy.

Na miejsce przybyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy 53-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

Służyć i chronić

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i gotowość do działania w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki profesjonalizmowi, odwadze i doświadczeniu policjantów z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym udało się uratować człowieka, który bez ich natychmiastowej interwencji mógł nie mieć szans na przeżycie.