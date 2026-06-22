Dyżurni pomogli nastolatce w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W czwartek, 18 czerwca 2026 roku do zgierskich funkcjonariuszy dotarło zgłoszenie o 15-latce znajdującej się w kryzysie emocjonalnym. Służby powiadomił jej 14-letni kolega, lecz nie był w stanie podać nawet nazwiska dziewczyny potrzebującej pomocy. Szybka i zdecydowana współpraca dyżurnych z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu sprawiła, że pomoc dotarła na czas.

Kiedy do funkcjonariuszy dociera zgłoszenie o osobie w kryzysie emocjonalnym jest ono traktowane absolutnie priorytetowo. Tak było również i tym razem, kiedy dotarła do nich informacja o 15-latce, pilnie potrzebującej pomocy. Mł. asp. Jakub Gajewski rozmawiał ze zgłaszającym, aby uzyskać od niego jak najwięcej informacji, które mogły doprowadzić do 15-latki, a podkom. Przemysław Tomczak weryfikował wszystko w systemach policyjnych. Niestety jej 14-letni znajomy, który powiadomił służby, nie wiedział dokładnie jak się nazywa i gdzie mieszka nastolatka.

Jednocześnie podkom. Tomczak próbował nawiązać kontakt telefoniczny z dziewczyną na podany przez zgłaszającego numer, jednak ta nie odbierała. Dopiero gdy dyżurny wysłał sms z prośbą o pilny kontakt, dziewczyna oddzwoniła. Podtrzymując rozmowę, funkcjonariusz wypytał dziewczynę i ustalił wszystkie potrzebne informacje. Nie przerywając rozmowy, przekazał mł.asp. Gajewskiemu adres zamieszkani 15-latki, a ten natychmiast skierował tam patrol.

W rozmowie z policjantami dziewczyna przyznała, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Obecni na miejscu ratownicy medyczni zdecydowali o konieczności hospitalizacji. Dzięki doskonałej współpracy zespołu dyżurnych, ich zaangażowaniu, profesjonalizmowi oraz natychmiastowemu działaniu dziewczyna trafiła pod opiekę specjalistów.

Pamiętajmy, że osoby znajdujące się w kryzysie emocjonalnym często potrzebują pomocy i wsparcia. Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o zagrożeniu życia lub zdrowia. Szybka reakcja może uratować komuś życie. Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy statusu społecznego. Ważne, aby pamiętać, że istnieją miejsca, gdzie można otrzymać pomoc:

( KWP w Łodzi / kc)