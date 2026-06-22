Najlepsi policjanci ruchu drogowego – konkurs rozstrzygnięty Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 15-19 czerwca br. na terenie garnizonu łódzkiego oraz Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbyła się XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez cztery dni emocjonującej rywalizacji, funkcjonariusze uczestniczyli w sześciu konkurencjach wymagających wiedzy zawodowej, sprawności fizycznej, opanowania i refleksu. Zwieńczeniem tego wydarzenia była uroczysta ceremonia zakończenia.

Od wielu lat konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w policyjnym kalendarzu. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na polskich drogach. To także wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska policyjnego.

Podczas konkursu zawodnicy rywalizowali w sześciu wymagających konkurencjach:

test ze znajomości przepisów,

strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem,

kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu,

jazda sprawnościowa motocyklem,

jazda sprawnościowa samochodem oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka,

udzielanie pomocy przedmedycznej (test wiedzy oraz umiejętności praktycznej).

Lista zwycięzców tegorocznej edycji prezentuje się następująco:

Konkurencja K1 – test ze znajomości przepisów

Zwycięzca: sierż. Mateusz KOWALSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi,

Konkurencja K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem

Zwycięzca: mł. asp. Łukasz ŁASKAWSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie,

Konkurencja K3 - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu

Zwycięzca: sierż. Rafał NOWORÓL, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,

Konkurencja K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym

Zwycięzca: asp. Paweł WALASEK, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,

Konkurencja K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze

Zwycięzca: mł. asp. Kamil STYRNA, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

Konkurencja K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Zwycięzca: asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kraków.

Klasyfikacja drużynowa:

- 1 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Krakowie w składzie:

asp. Kamil CADER,

mł. asp. Kamil STYRNA,

- 2 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Łodzi w składzie:

st. sierż. Dawid KRZESZEWSKI,

sierż. Mateusz KOWALSKI,

- 3 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Kielcach w składzie:

asp. Kamil PRASAŁ,

asp. Paweł WALASEK.

Klasyfikacja indywidualna:

- 1 miejsce zajął reprezentant KWP w Łodzi, sierż. Mateusz KOWALSKI,

- 2 miejsce zajął reprezentant KWP w Krakowie, mł. asp. Kamil STYRNA,

- 3 miejsce zajął reprezentant KWP w Kielcach, asp. Paweł WALASEK.



Zapraszamy do przypomnienia sobie tych wyjątkowych wydarzeń i obejrzenie przygotowanego przez KWP w Łodzi filmu oraz galerii zdjęć.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP )