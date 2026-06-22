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Najlepsi policjanci ruchu drogowego – konkurs rozstrzygnięty

Data publikacji 22.06.2026
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W dniach 15-19 czerwca br. na terenie garnizonu łódzkiego oraz Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbyła się XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez cztery dni emocjonującej rywalizacji, funkcjonariusze uczestniczyli w sześciu konkurencjach wymagających wiedzy zawodowej, sprawności fizycznej, opanowania i refleksu. Zwieńczeniem tego wydarzenia była uroczysta ceremonia zakończenia.

Od wielu lat konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w policyjnym kalendarzu. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na polskich drogach. To także wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska policyjnego.

Podczas konkursu zawodnicy rywalizowali w sześciu wymagających konkurencjach:

  • test ze znajomości przepisów,
  • strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem,
  • kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu,
  • jazda sprawnościowa motocyklem,
  • jazda sprawnościowa samochodem oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka,
  • udzielanie pomocy przedmedycznej (test wiedzy oraz umiejętności praktycznej).

Lista zwycięzców tegorocznej edycji prezentuje się następująco:

  • Konkurencja K1 – test ze znajomości przepisów

Zwycięzca: sierż. Mateusz KOWALSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi,

  • Konkurencja K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem

Zwycięzca: mł. asp. Łukasz ŁASKAWSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie,

  • Konkurencja K3 - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu

Zwycięzca: sierż. Rafał NOWORÓL, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,

  • Konkurencja K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym

Zwycięzca: asp. Paweł WALASEK, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,

  • Konkurencja K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze

Zwycięzca: mł. asp. Kamil STYRNA, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

  • Konkurencja K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Zwycięzca: asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kraków.

  • Klasyfikacja drużynowa:

- 1 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Krakowie w składzie:

asp. Kamil CADER,
mł. asp. Kamil STYRNA,

- 2 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Łodzi w składzie:

st. sierż. Dawid KRZESZEWSKI,
sierż. Mateusz KOWALSKI,

- 3 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Kielcach w składzie:

asp. Kamil PRASAŁ,
asp. Paweł WALASEK.

  • Klasyfikacja indywidualna:

- 1 miejsce zajął reprezentant KWP w Łodzi, sierż. Mateusz KOWALSKI,
- 2 miejsce zajął reprezentant KWP w Krakowie, mł. asp. Kamil STYRNA,
- 3 miejsce zajął reprezentant KWP w Kielcach, asp. Paweł WALASEK.


Zapraszamy do przypomnienia sobie tych wyjątkowych wydarzeń i obejrzenie przygotowanego przez KWP w Łodzi filmu oraz galerii zdjęć.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Film Najlepsi policjanci ruchu drogowego – konkurs rozstrzygnięty

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