Najlepsi policjanci ruchu drogowego – konkurs rozstrzygnięty
W dniach 15-19 czerwca br. na terenie garnizonu łódzkiego oraz Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu odbyła się XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez cztery dni emocjonującej rywalizacji, funkcjonariusze uczestniczyli w sześciu konkurencjach wymagających wiedzy zawodowej, sprawności fizycznej, opanowania i refleksu. Zwieńczeniem tego wydarzenia była uroczysta ceremonia zakończenia.
Od wielu lat konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w policyjnym kalendarzu. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie funkcjonariuszy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na polskich drogach. To także wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska policyjnego.
Podczas konkursu zawodnicy rywalizowali w sześciu wymagających konkurencjach:
- test ze znajomości przepisów,
- strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem,
- kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu,
- jazda sprawnościowa motocyklem,
- jazda sprawnościowa samochodem oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka,
- udzielanie pomocy przedmedycznej (test wiedzy oraz umiejętności praktycznej).
Lista zwycięzców tegorocznej edycji prezentuje się następująco:
- Konkurencja K1 – test ze znajomości przepisów
Zwycięzca: sierż. Mateusz KOWALSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi,
- Konkurencja K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem
Zwycięzca: mł. asp. Łukasz ŁASKAWSKI, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie,
- Konkurencja K3 - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu
Zwycięzca: sierż. Rafał NOWORÓL, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,
- Konkurencja K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym
Zwycięzca: asp. Paweł WALASEK, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
- Konkurencja K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze
Zwycięzca: mł. asp. Kamil STYRNA, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,
- Konkurencja K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
Zwycięzca: asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kraków.
- Klasyfikacja drużynowa:
- 1 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Krakowie w składzie:
asp. Kamil CADER,
mł. asp. Kamil STYRNA,
- 2 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Łodzi w składzie:
st. sierż. Dawid KRZESZEWSKI,
sierż. Mateusz KOWALSKI,
- 3 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Kielcach w składzie:
asp. Kamil PRASAŁ,
asp. Paweł WALASEK.
- Klasyfikacja indywidualna:
- 1 miejsce zajął reprezentant KWP w Łodzi, sierż. Mateusz KOWALSKI,
- 2 miejsce zajął reprezentant KWP w Krakowie, mł. asp. Kamil STYRNA,
- 3 miejsce zajął reprezentant KWP w Kielcach, asp. Paweł WALASEK.
Zapraszamy do przypomnienia sobie tych wyjątkowych wydarzeń i obejrzenie przygotowanego przez KWP w Łodzi filmu oraz galerii zdjęć.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)